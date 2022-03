Ilary Blasi al veleno contro Alfonso Signorini “Nessuno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi nella serata di ieri, lunedì 14 marzo 2022 è stata ospite nello studio del Grande fratello vip, per presentare e annunciare l’inizio del suo programma L’Isola dei famosi. Il reality inizierà il prossimo lunedì 21 marzo 2022 e sembra che ci sia tanta attesa. Ad ogni modo, l’entrata in studio di Ilary Blasi è stata ben accetta da tutti i presenti in studio e di conseguenza anche dai telespettatori italiani. Ad ogni modo, sembra che Ilary abbia abbracciato Alfonso Signorini ma non è mancata la frecciatina nei suoi confronti. Cosa ha dichiarato la conduttrice?

Gf vip, Ilary Blasi irrompe nello studio da Alfonso Signorini durante la finale

Ilary Blasi sembra aver fatto il suo ingresso nello studio del Grande fratello vip e pare che abbia parlato dell’inizio del suo programma che prenderà il via il prossimo lunedì 21 marzo 2022. Ad un certo punto, però, la moglie di Francesco Totti sembra aver

La stoccata della conduttrice nei confronti di Alfonso

“Ti devo dire una cosa da amica…Qua tutti lo pensano, ma nessuno te lo dice…Basta! Ma il pubblico è esasperato, non ne può più…Da stasera ti prego Alfonso, sparisci…Trovati un hobby…”. Queste le parole di Ilary Blasi che hanno fatto tanto divertire e sorridere Alfonso e tutti i presenti in studio.“Ilary, ma io faccio solo questo…Che devo fare?”, questo quanto risposto da Alfonso. A quel punto, la Blasi sembra gli abbia dato dei consigli, ovvero dedicarsi ad altro. Nel rispondere ancora alla Blasi, sembra che Alfonso gli abbia detto “Posso dirlo? Beh, finalmente farò l’amore. E’ da sei mesi che non si batte chiodo”, il tutto tra le grandi risate del pubblico.

Ilary spara a zero contro Alex Belli

Sul finire del suo intervento, non è mancata la stoccata nei confronti di Alex Belli. La conduttrice sembra aver ricordato infatti, di non voler Alex nemmeno “al palocco de casa”. Questa la risposta di Ilary nel momento in cui Alfonso sembra abbia detto alla conduttrice che qualora si sentisse da sola, le avrebbe prestato il noto attore ed ex gieffino.

