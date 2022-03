GF Vip 6: il CEO di Endemol Shine Italy diretto su Alfonso Signorini: “Quando finisce il programma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per diverse settimane non si è parlato di altro se non della finale del Grande Fratello Vip, ed ecco che la puntata in questione è andata finalmente in onda nella serata di lunedì 14 marzo 2022. A vincere è stata Jessica Selassiè dietro la quale si è classificato al secondo posto Davide Silvestri e al terzo posto Barù. Nelle scorse ore ad esprimersi su quelli che sono stati i risultati ottenuti nel corso dei sei mesi di programma è stato proprio Leonardo Pasquinelli ovvero il CEO di Endemol Shine Italy. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Grande successo per la sesta edizione del GF Vip

Il Grande Fratello Vip 6 è stato il più lungo della storia del reality ed infatti è durato ben sei mesi. Il noto reality show è andato in onda per 183 giorni ai quali sono legate ben 4.500 ore di diretta televisiva. 49 sono state invece le puntate andate in onda in prima serata e condotte da Alfonso Signorini. Questa sesta edizione del GF Vip si è rivelata un vero e proprio successo e anche la finale è riuscita ad ottenere degli ottimi ascolti. Nello specifico è stato possibile registrare uno share del 26.1% con un totale di 3.659.000 spettatori. Ma è stato nel momento in cui è stata incoronata la vincitrice che il reality ha ottenuto un maggiore vantaggio riuscendo ad ottenere uno share del 54.6%.

Le parole del CEO di Endemol Shine Italy

Ad esprimersi commentando gli eccezionali risultati ottenuti nel corso di questa sesta edizione del reality show è stato il CEO di Endemol Shine Italy e quindi colui che ha prodotto il reality. Stiamo quindi parlando di Leonardo Pasquinelli che ha di preciso dichiarato “Quando GF finisce si percepisce una sorta di vuoto perché chi l’ha seguito perde un argomento di discussione e una compagnia quotidiana“. E a proposito del format del GF Vip si è così espresso “Solido, unico, si adegua al cambio delle relazioni sociali e trova sempre il linguaggio giusto per raccontare ogni tipo di storia”. Il GF Vip 6 è durato per ben sei mesi e a tal proposito il CEO si è espresso affermando che “la lunghezza ha influito sulla dinamica stessa degli accadimenti, rendendo il programma ancora più forte e facendolo diventare il miglior esempio di programmazione flessibile e integrata nel palinsesto“.

Il pensiero su Alfonso Signorini: “Pungente e ironico all’occorrenza”

Leonardo Pasquinelli ha poi proseguito rivolgendo un pensiero di ringraziamento a colui che ha condotto per sei lunghi mesi il GF Vip e quindi Alfonso Signorini. A proposito del conduttore si è così espresso “quasi tre anni fa, ha creduto in questa avventura mettendoci idee, passione e la sua capacità di raccontare gli avvenimenti con attenzione ai dettagli, sapendo essere pungente e ironico all’occorrenza”. Importanti ringraziamenti anche per la squadra Endemol Shine Italy, per la regia, gli autori, la produzione, Canale 5 ecc. Pasquinelli ha concluso il suo pensiero definendo il GF una grande squadra che anno dopo anno cresce sempre di più e mette in evidenza nuovi professionisti in grado di arricchire la televisione italiana. “Siamo orgogliosi di creare lavoro per tanti e intrattenimento per milioni di persone. E di aver continuato a farlo nonostante il persistere della pandemia”, queste le sue parole.