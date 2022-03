GF Vip, Ilary Blasi ospite di Alfonso Signorini e il web massacra Sonia Bruganelli …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di lunedì 14 marzo 2022 la puntata finale del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare una delle tre sorelle Selassié ovvero la bella Jessica. Ad un certo punto della puntata ha fatto il suo ingresso in studio la celebre presentatrice Ilary Blasi e ai telespettatori non sono passati inosservati alcuni dettagli. Ma esattamente, cos’è successo tra la Blasi e la Bruganelli? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ilary Blasi ospite di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

La finale del Grande Fratello Vip ha riservato ai telespettatori diversi momenti di divertimento. E proprio nel corso di tale appuntamento si è dato spazio anche alla presentazione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che tra pochi giorni prenderà il via su Canale 5. Alla guida del programma ci sarà la bellissima Ilary Blasi che proprio nel corso della finale del GF Vip ha fatto ingresso in studio per presentare la sua trasmissione. Vi sono stati però alcuni particolari che non sono passati inosservati ai telespettatori e che nello specifico hanno visto come protagonista l’opinionista Sonia Bruganelli. La donna infatti sembrerebbe essere apparsa a molti un po’ infastidita dalla presenza della Blasi.

La reazione dei telespettatori sui social

Sonia Bruganelli è stata, al fianco di Adriana Volpe, l’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip indicata come l’edizione più lunga della storia del noto reality. La moglie di Paolo Bonolis nel corso dei mesi ha più volte diviso il pubblico ottenendo diversi consensi ma allo stesso tempo attirando a se parecchie critiche. Proprio nel corso della finale del GF Vip sono stati molti i telespettatori che hanno notato alcune espressioni particolari proprio nei momenti in cui all’interno dello studio televisivo era presente la conduttrice Ilary Blasi. Alcuni utenti hanno commentato il tutto sui social e nello specifico vi è stato chi ha scritto “Cos’ha Sonia Bruganelli? Odia anche Ilary Blasi? La guardava malissimo, neanche ha applaudito un secondo”.

Le dure parole di alcuni utenti sui social

Molti sono stati gli utenti che sui social hanno commentato quanto accaduto. Un utente ha così commentato “Non l’ha neanche salutata, l’ha guardata come se fosse uno scarafaggio dall’alto della sua arroganza” mentre invece un altro ha scritto “Lo sguardo di Sonia Bruganelli alla vista di Ilary Blasi era proprio di rabbia per aver trovato una col marito più famoso e ricco del suo”.