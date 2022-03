Nathaly Caldonazzo al veleno dopo il Grande fratello vip “Sono stata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante il Grande Fratello vip sia finito ormai da qualche giorno, si continua a parlare del reality che di fatto quest’anno ha raggiunto ogni record possibile. È stata infatti l’edizione più lunga della storia del programma, perché è durato ben 6 mesi. Sono stati tanti i record ottenuti anche in termini di ascolti. Questa edizione è stata sicuramente la più seguita negli ultimi anni. Ebbene, l’edizione 2022 del reality è stata vinta da Jessica Selassié, che con la sua semplicità è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori che hanno tifato per lei e l’hanno portata alla vittoria. Ad ogni modo, c’è una ex gieffina che in questi giorni ha rilasciato una intervista piuttosto interessante, parlando del suo percorso all’interno del programma e pare che ad un certo punto si sia lasciata andare anche ad uno sfogo. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima?

Gf vip 6, Nathaly Caldonazzo parla ancora del suo percorso all’interno del reality

In questi giorni Nathaly Caldonazzo, ovvero una delle protagoniste del Grande Fratello vip sei, pare abbia rilasciato un’intervista a RTL 102.5 news. Inevitabilmente l’ex gieffina avrebbe parlato della sua esperienza all’interno del programma e pare abbia anche utilizzato delle parole piuttosto dure. Sembra che la showgirl abbia in qualche modo detto di essere stata penalizzata. Ma per quale motivo? “Dovevo entrare a settembre nella casa, ma non ci sono riuscita per impegni con mia figlia. Dunque sono stata penalizzata, perchè entrando dopo tre mesi, ti ritrovi a combattere contro chi è lì da più tempo”. Queste le parole dichiarate dalla Caldonazzo che ha deciso così di raccontare quella che è stata la sua esperienza all’interno del programma.

La Caldonazzo si è detta penalizzata nel suo percorso al reality, ecco lo sfogo

“E’ stato un viaggio meraviglioso dentro me stessa. Mi sono messa alla prova in una cosa nuova”, ha dichiarato la showgirl. Quest’ultima sembra aver anche confessato di aver subito un cambiamento notevole nella sua vita grazie proprio alla partecipazione al reality. “Io sono solitaria, ho difficoltà a convivere con altre persone, lì mi sono ammorbidita. Ho guardato come gli altri perdonano soprattutto. La cosa più faticosa è stata fare la doccia, io che sono abbastanza riservata”. Il giornalista pare le abbia chiesto se potesse tornare indietro, se rifarebbe questa esperienza.“Lo rifarei facendo cose diverse. Mettendomi meno dalla parte di alcuni concorrenti e poi vedere che scherzavano insieme mi ha dato tanto fastidio”, questa la sua risposta.

Le parole della showgirl sulla vincitrice Jessica Selassiè

E sulla vittoria di Jessica, la Caldonazzo non ha nascosto la delusione per la non vittoria di Delia, ma ad ogni modo sembra abbia espresso delle belle parole per la vincitrice. “Io preferivo Delia Duran sinceramente. Con Jessica e Davide ho avuto un po’ di discussioni. Con Davide non mi sono trovata caratterialmente, a lui non piacevano quelli entrati dopo. Sicuramente nonostante le divergenze che abbiamo avuto è un esempio per tante ragazze che non credono in loro stesse”. Con queste parole la Caldonazzo ha terminato la sua intervista.