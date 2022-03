Paolo Bonolis nella bufera: “Ipocrita … una delusione totale”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis lo conosciamo tutti per essere un noto ed amatissimo conduttore televisivo il quale sta andando in onda in questi mesi con il programma Avanti un altro. Si tratta di un programma davvero molto interessante, che piace tanto ai telespettatori che non si perdono proprio nemmeno una puntata. Ad ogni modo, nel corso delle puntate accade spesso qualcosa che lascia tutti senza parole, qualcosa di inaspettato. Proprio nel corso della puntata andata in onda proprio nella giornata di martedì, 15 marzo 2022 sembra proprio che tra le diverse domande alle quali uno dei concorrenti ha dovuto rispondere pare ce ne fosse una su Chiara D’Alessandro. Ebbene, sembra proprio che quest’ultima si sia tanto infuriata e pare ancora che se la sia presa con il conduttore, ovvero Paolo Bonolis. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Avanti un altro, un concorrente chiamato a rispondere a delle domande

Non è di certo un fatto raro che in puntata ad Avanti un altro succede un qualcosa di cui poi si parla a lungo anche nei giorni successivi. Quello che è accaduto nel corso della puntata del 15 marzo sembra abbia lasciato tutti senza parole. Ebbene, un concorrente è stato chiamato a rispondere a delle domande e pare che tra queste ce ne fosse una su Chiara D’Alessandro. Quest’ultima ad un certo punto si sarebbe adirata ed avrebbe iniziato ad inveire contro Paolo Bonolis.

Una domanda su Chiara D’Alessandro scatena la sua ira

La donna pare che abbia utilizzato delle parole abbastanza dure nei confronti del conduttore, dicendo di essere stato un ipocrita per aver riso nel momento in cui la stessa è stata paragonata a Follettina.“Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino…”. Queste le parole di Chiara che molto probabilmente non aspettava altro che trovare l’occasione per scagliarsi contro Paolo Bonolis.

L’influencer da dell’ipocrita a Paolo Bonolis e accusa tutta la produzione del programma

Poi è passata però ad insultare tutti gli autori del programma, dicendo “Vi volevo dire di vergognarvi“. Ma non è finita qui, visto che Chiara ha continuato a pubblicare sul suo profilo Instagram delle stories mostrando proprio il momento in cui è stata citata all’interno del programma, continuando ad insultare il conduttore.“Bonolis sei una delusione totale…Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo…Sei una vergogna…”, ha continuato la donna. Intanto, almeno per il momento sembra proprio che il conduttore non abbia risposto alle accuse e molto probabilmente mai lo farà.