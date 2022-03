Antonella Mosetti al veleno contro Federico Fashion Style: “Non può …”

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show andata in onda nella serata di martedì 15 marzo 2022 è stata ricca di momenti di divertimento ma non solo. Non sono infatti mancate le polemiche e le discussioni e ai telespettatori non è passata neanche inosservata la battuta fatta da Federico Fashion Style su Antonella Mosetti. Proprio quest’ultima nelle scorse ore è intervenuta rispondendo alle parole del noto parrucchiere e allo stesso tempo lanciando a quest’ultimo una dura frecciata.

La battuta di Federico Fashion Style su Antonella Mosetti

Federico Fashion Style è uno dei giurati de La pupa e il secchione al fianco di Soleil Sorge e Antonella Elia. Nel corso della prima puntata del programma andata in onda lo scorso martedì 15 marzo 2022 il celebre parrucchiere dei vip si è reso protagonista di diversi momenti. E nello specifico ha molto criticato la pupa Maria Laura De Vitis , e proprio nel rivolgere alla giovane donna delle critiche ha anche fatto riferimento ad Antonella Mosetti con la quale si è scontrata in diverse occasioni. “Io voglio capire una cosa, io e te ci siamo incontrati a Sanremo, e tu che cosa mi hai detto? Che non era vero che stavi con Paolo Brosio. Me l’hai detto tu scusami. Io ti ho fatto una domanda e ti ho detto ma era vero che stavi con lui? Quali bugie, non facciamo come la Mosetti te lo dico!”, queste di preciso le parole espresse da Federico Fashion Style che non sono assolutamente passate inosservate né al pubblico e nemmeno alla stessa Antonella Mosetti.

La risposta di Antonella Mosetti sui social

Federico Fashion Style non ha proprio perso l’occasione di rivolgere delle critiche alla pupa Maria Laura De Vitis particolarmente nota ai telespettatori per essere stata in passato la giovane fidanzata di Paolo Brosio. E nel criticare la giovane donna ha trovato il modo di fare riferimento ad Antonella Mosetti con la quale ha avuto diversi scontri pubblici. La celebre showgirl però non è rimasta in silenzio e proprio nelle scorse ore è intervenuta sui social lanciando una dura frecciata al celebre parrucchiere dei vip. “Non può vivere senza di me normale!!”, queste le parole espresse dalla Mosetti.

La rivelazione della showgirl su La Pupa e il secchione

E sempre Antonella Mosetti ha poi proseguito il suo intervento facendo una particolare rivelazione su La Pupa e il secchione Show. La showgirl ha infatti rivelato di essere stata contattata dalla trasmissione per ricoprire il ruolo di pupa ma a tale richiesta avrebbe risposto di no. “Più trash del trash! O santo cielo liberaci”, queste le parole con cui la Mosetti sembrerebbe aver commentato il programma condotto da Barbara D’Urso rivelando inoltre “Mi hanno chiamato, ovvio, per fare la Pupa e il Secchione, ho detto no“.