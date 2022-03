Verissimo, Nina Moric parla in modo confuso e Silvia Toffanin decide di intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della giornata di ieri, sabato 26 marzo 2022 è andata in onda la nuova puntata di Verissimo, ovvero il noto programma condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti pare che ci sia stata proprio lei, ovvero Nina Moric. Sembra che purtroppo la nota conduttrice si sia trovata ad affrontare alcuni momenti in cui è letteralmente calato il gelo in studio. Sembra che Nina Moric sia apparsa in alcune circostanze piuttosto confusa nel rispondere alle domande poste da Silvia Toffanin. In alcuni casi è sembrata addirittura in difficoltà, come se non riuscisse a parlare. Anche Silvia Toffanin quindi si è trovata in difficoltà nel comprendere che cosa effettivamente Nina le stesse dicendo ed in alcune occasioni ha chiesto alla modella di poter specificare meglio che cosa volesse dire. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto nel corso dell’intervista.



Verissimo, ospite in studio Nina Moric

Ebbene, pare che Nina Moric nel corso della puntata del 26 marzo 2002 sia stata ospite a Verissimo. La donna ha parlato inevitabilmente del suo rapporto con Fabrizio Corona e con il figlio Carlos. È sembrato che però Nina non volesse affrontare questo argomento, ma Silvia Toffanin ha fatto giusto qualche domanda cercando di capire quale fosse il rapporto ad oggi tra Nina e Fabrizio. La modella ha confessato di non aver più nessun tipo di rapporto con il suo ex. “Sono incoerente nella mia coerenza. Non sono incoerente”. Questo nello specifico le parole dichiarate da Nina Moric, che è apparsa piuttosto provata.



L’ex di Fabrizio Corona parla del figlio CarlosSilvia Toffanin pare che ad un certo punto quindi sia andata oltre, chiedendo alla sua ospite se avesse intenzione di tornare a vivere in Croazia visto che al momento sta avendo anche dei problemi con la casa. Nina però avrebbe smentito qualsiasi tipo di problema e pare che abbia confessato di non avere alcuna intenzione di tornare nel suo paese di origine. Nel corso dell’intervista ha portato ancora del figlio Carlos e del fatto che è tutta la sua vita e che sicuramente così sarà per sempre. Ad un certo punto, avrebbe iniziato a parlare di continuo passando da un argomento all’altro ed è apparsa anche con uno sguardo piuttosto perso e attente.



Nina con lo sguardo assente, confusa e disorientata Ad un certo punto infatti avrebbe calato gli occhi e pare guardasse a terra tanto che Silvia Toffanin le ha chiesto se stesse bene. “Nina, ma come stai veramente? Perché ti vedo molto provata. Sicura di star bene? Non mi sembra… Non guardavi le immagini, non avevi il coraggio di guardare il video. Cosa c’è?”. A quel punto Nina avrebbe detto di essere preoccupata per il figlio. “Sono qui ma non sono lì ecco. Non sono lì, sono qui. è una metafora. Vuol dire che è la vita. Non voglio approfondire questo discorso oltre, però auguro a Carlos che sia sereno. Che prenda la sua decisione, che prenda la sua strada, che non si faccia mai calpestare da nessuno. Non deve essere vittima di nessuno, deve avere il suo io e la consapevolezza di essere meraviglioso”. Poi ad un certo punto la conduttrice avrebbe chiesto a Nina se al momento ha rapporti con il figlio che vive con il suo papà e la modella è apparsa in quell’occasione piuttosto infastidita. “Si certo, è un terzo grado? Ovvio“. Insomma, in molti hanno notato un atteggiamento strano di Nina.

