Amici, Anna Pettinelli distrugge Rudy Zerbi: “Ti devi vergognare”

La puntata del serale di Amici andata in onda proprio ieri, sabato 26 marzo 2022, è stata caratterizzata da vari momenti di tensione tra i professori. Oltre alle discussioni tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro i telespettatori hanno avuto modo di assistere anche allo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. E proprio la Pettinelli è esplosa contro il collega rivolgendogli delle parole abbastanza dure. Ma, come mai?

Scontro ad Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Se la scorsa settimana Anna Pettinelli aveva deciso di rifiutare il guanto di sfida ecco che invece lo stesso non è accaduto questa settimana. La Pettinelli infatti ha deciso di accettarlo ma proprio durante il guanto di sfida tra Crytical e Luigi è scoppiata la lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Infatti dopo che i due ragazzi si sono esibiti, e proprio nel momento in cui i giudici avrebbero dovuto votare, ecco che Rudy Zerbi ha deciso di annullare lo stesso guanto per evitare che Crytical potesse perdere. Successivamente lo stesso Rudy ha poi affermato che in realtà il guanto di sfida era contro l’insegnante Pettinelli e non contro l’allievo. Proprio la decisione del collega e le sue affermazioni hanno fatto molto arrabbiare la Pettinelli che si è subito scagliata contro Zerbi.

Le parole di Anna Pettinelli contro il collega

“Allora fai un guanto contro di me! Non mettere in mezzo i ragazzi che non c’entrano niente. Ti devi vergognare! Vergognati”, queste le parole espresse da Anna Pettinelli infastidita dal fatto che Zerbi abbia fatto lavorare Crytical tutta la settimana senza motivo. Da parte sua Rudy Zerbi si è rivolto nei confronti della collega affermando “Non capisci di musica”. La Pettinelli ha risposto “Ma piantala, è follia” e Rudy ha replicato “Devi fare pace con il cervello“.

Il guanto di sfida annullato

Rudy Zerbi in un primo momento ha quindi deciso di annullare la sfida tra Crytical e la Pettinelli. E successivamente dato che proprio Francesco e la Pettinelli non volevano ecco che Rudy Zerbi ha deciso che il guanto in questione sarebbe stato annullato solamente in caso di vittoria di Luigi. I giudici hanno quindi votato per quest’ultimo e la prova è stata definitivamente annullata. Insomma, anche questa seconda puntata del serale è stata divertente ma allo stesso tempo complicata. Non ci rimane che attendere la prossima per scoprire se ancora una volta vi saranno discussioni tra i professori oppure no.