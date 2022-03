Amici, Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro “Ha fatto …!”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata del serale di Amici è andata in onda nella serata di ieri, sabato 22 marzo 2022. Ed ecco che anche nel corso di questo nuovo appuntamento con il talent show di Canale 5 i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo duro scontro tra la maestra Alessandra Celentano e il collega Raimondo Todaro. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Discussioni e polemiche durante la seconda puntata del serale di Amici

La seconda puntata del serale di Amici è andata in onda nella serata di ieri, sabato 22 marzo. I telespettatori anche durante questa occasione hanno avuto modo di assistere a momenti di divertimento e spensieratezza ma non solo, non sono mancate nemmeno le polemiche. Ad iniziare è stata la squadra capitanata dagli insegnanti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che a loro volta hanno scelto di sfidare la squadra capitanata dagli insegnanti Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro i quali sono stati sconfitti proprio durante la prima sfida di canto. Per tale motivo la Celentano ha chiesto per la seconda sfida proprio il guanto di sfida e a sfidarsi sono stati di preciso Leonardo e Michele contro i compagni Christian e Nunzio.

Alessandra Celentano furiosa contro Raimondo Todaro

E’ stato proprio in occasione del guanto di sfida che sono nate le prime discussioni e polemiche. Infatti Raimondo Todaro per consentire all’allievo Christian di poter ballare bene ed evitare brutte figure ha deciso di cambiare i passi. Proprio tali cambiamenti hanno fatto arrabbiare la maestra Celentano che arrabbiata per quanto accaduto si è espressa affermando “Raimondo ha fatto i suoi porci comodi! Gli ho dato un dito e si è preso il braccio. Me lo dovevo aspettare. Non ho parole”. Tra i due insegnanti della scuola di Amici è quindi nata una discussione nel corso della quale proprio Raimondo Todaro ha voluto precisare che per Christian portare in scena una coreografia di neoclassica sarebbe stato molto difficile per non dire impossibile. Secondo Todaro anche la Celentano avrebbe dovuto fare la stessa cosa nel caso in cui a Michele sarebbe stato proposito di portare in scena una coreografia di breakdance. “Io non faccio guanti improponibili. A me basta che i miei diano il massimo. E’ questa la differenza”, queste le parole di Todaro.

Il giudizio dei giudici del serale di Amici

Dopo la discussione che ha visto protagonisti i professori della scuola di Amici ecco che i giudici hanno poi espresso il proprio giudizio. E mentre Stefano De Martino e Stash hanno votato per la squadra di Alessandra Celentano ecco che invece Emanuele Filiberto ha deciso di votare per Christian.