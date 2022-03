Ilary Blasi ridicolizza Zequila in diretta e lui reagisce: “Ma tu non hai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lo scorso giovedì, sembra sia accaduto un po’ di tutto. Ad un certo punto, la conduttrice Ilary Blasi è apparsa davvero senza freni e pare che se la sia presa con Antonio Zequila, ovviamente davanti a tutti gli altri naufraghi ed a milioni di telespettatori. Cerchiamo di capire però che cosa realmente è accaduto e per quale motivo Ilary si è scagliata così contro il naufrago e soprattutto qual è stata la sua reazione.



Isola dei Famosi 2022, al via la nuova edizione del reality

Come sappiamo da una settimana circa è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2022. Il reality di canale 5 sembra essere uno tra i più amati dai telespettatori italiani. Al timone del programma c’è sempre lei Ilary Blasi, che con la sua ironia e schiettezza riesce sempre a portare avanti delle situazioni anche piuttosto difficili e imbarazzanti. I naufraghi al momento si trovano in Honduras ed hanno iniziato questo percorso soltanto da una settimana. Sarà per tutti loro un viaggio davvero molto importante che metterà a dura prova il loro fisico ma anche la loro mente.



Antonio Zequila parla di Gustavo Rodriguez come di una “figura paterna”

Ebbene, come già abbiamo avuto modo di anticipare sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata la conduttrice se la sia presa con Antonio Zequila. Quest’ultimo pare che sull’isola abbia legato già con tutti, ma nello specifico con Gustavo Rodriguez. Quest’ultimo lo conosciamo per essere il papà di Belen Rodriguez e anche di Jeremias con cui ha preso parte al reality. Zequila pare che abbia dichiarato di aver trovato in Gustavo una sorta di figura paterna che ha perso purtroppo tanto tempo fa. “Io ho perso il papà e quindi quando parlo con Gustavo è come se parlassi con mio papà Giovanni. una persona adorabile, anche Jeremias. Ho riscoperto un ragazzo adorabile.” Queste sono state le parole di Antonio Zequila parlando proprio di Gustavo Rodriguez.



La stoccata di Ilary Blasi su Antonio che fa sorridere tutti quanti

È stato però a quel punto che Ilary Blasi ha sottolineato il fatto che tra i due non ci sia poi chissà quale differenza di età. “Ma non siete coetanei tu e Gustavo?”. Effettivamente il papà di Belen sembra essere più grande di Antonio Zequila soltanto di 4 anni ed è stato per questo motivo che le parole di Er mutanda sono apparse piuttosto strane. Ad ogni modo, le parole di Ilary Blasi hanno fatto tanto sorridere i naufraghi e anche tutti i presenti in studio mentre Zequila, visibilmente in imbarazzo, ha provato a farfugliare qualcosa senza, in realtà, poter contraddire le parole della Blasi.

…