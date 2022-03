Ilary Blasi massacra Simona Ventura “Non è certo mia amica …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, come tutti sappiamo è al timone del nuovo reality show di Canale 5 ovvero L’isola dei famosi. Nell’ultimo mese la conduttrice è stata parecchio sotto i riflettori per via della sua relazione con Francesco Totti. Si è parlato di una crisi tra i due che in qualche modo è stata smentita dai diretti interessati. Adesso, però, Ilary Blasi ha parlato e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni a il Fatto Quotidiano.



Ilary Blasi rompe il silenzio sulla ipotetica crisi con Francesco Totti

Sembra che la conduttrice abbia parlato della sua vita privata e abbia colto l’occasione per rispondere in modo anche piuttosto velenoso a Simona Ventura. Per chi non lo ricordasse, quando è scoppiato il gossip relativo alla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra che Simona abbia commentato dando anche un consiglio ai due. Il consiglio tra l’altro pare non fosse stato richiesto. Le dichiarazioni di Simona Ventura all’epoca vennero tanto criticate sia da Totti che da Ilary Blasi, i quali avevano confermato di non aver nessuna crisi.



La stoccata di Ilary nei confronti di Simona Ventura

Inoltre, sembrerebbe che Simona e Ilary non siano poi così tanto amiche da pensare che la Ventura sia intervenuta per chissà quale motivo. Nel corso dell’intervista quindi pare che il giornalista abbia parlato proprio del fatto che Simona Ventura, a suo modo, abbia mostrato solidarietà alla coppia. Nel rispondere però, sembra proprio che Ilay abbia detto “Sì, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”. Insomma pare proprio che Ilary Blasi abbia fatto ben capire di non aver preso bene le dichiarazioni di Simona Ventura.



E sulla “separazione?”

“Ho cercato di capire il perché stava accadendo”, ha dichiarato Ilary. “Mi domando perché questo ragazzo (Totti, ndr) così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mign…ta, traditore”. Forse Francesco è stato ingenuo? “Sì, ma che c’entra?”, ha aggiunto ancora la conduttrice. Ad ogni modo, nel momento in cui, nel corso dell’intervista le è stato chiesto di fare una promessa sul fatto che effettivamente non ci sia nessuna crisi in corso con il marito, Ilary ha risposto in un modo che ha destato parecchi dubbi al riguardo. “Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere. Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia”. Queste ancora le sue parole. Cosa avrà voluto dire?