Domenica in, Arisa al veleno contro le frecciatine velenosa del suo ex

Si infittisce il gossip che vede protagonisti Arisa e Vito Coppola, i due che hanno preso parte all’ultima edizione di Ballando con le stelle e l’hanno anche vinta.In queste settimane i due sono stati ospiti a Domenica in nel salotto di Mara Venier e pare che si siano raccontati a lungo. Già all’interno del programma di Milly Carlucci, si era intuito che effettivamente i due avessero un certo feeling ed in tanti sembra avessero intuito che i due stessero insieme.



Arisa e Vito Coppola, dubbi sulla natura del loro rapporto

La scorsa settimana invece durante l’intervista che hanno rilasciato sempre nel salotto di Mara Venier, pare che Arisa e Vito abbiano confermato di non essere fidanzati anche se in qualche modo hanno sempre lasciato qualche dubbio al riguardo. In queste ore però di loro ne ha parlato Andrea Di Carlo, ovvero l’ex fidanzato di Arisa il quale non si è risparmiato ed ha lanciato una pesante frecciatina sui social nei confronti della coppia.



La frecciatina velenosa di Andrea Di Carlo su Arisa e Vito

Conosciamo tutti Andrea Di Carlo per essere l’ex compagno della cantante e pare che dopo le dichiarazioni rilasciate da Arisa e Vito Coppola la scorsa settimana a Domenica in, l’uomo abbia lanciato una frecciatina sui social network. In qualche modo sembra che l’ex fidanzato di Arisa abbia detto di essere stanco di sentire queste dichiarazioni di Arisa e Vito Coppola che confermano e dall’altra parte smentiscono la natura del loro rapporto.



La risposta di Arisa alle critiche del suo ex

Non è tardata ad arrivare la risposta della cantante che nello specifico su Instagram ha postato una fotografia insieme al professionista di Ballando con le stelle. Nella didascalia queste parole“The Joker and the Queen vi aspettano domani a #domenicain con la Zia @mara_venier tante belle canzoni e fantastici ospiti”. Poi pare che abbia invece lanciato una vera e propria frecciatina al suo ex scrivendo “In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà”. Intanto, sembra che Arisa nel salotto di Mara Venier abbia ancora parlato del tipo di rapporto che ha con Vito.“Vito è un ragazzo di un intelligenza pazzesca e questo fa si che io lo adori particolarmente, in realtà noi non possiamo definire il nostro rapporto perché cambia continuamente.”