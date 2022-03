Maurizio Costanzo diretto su Barbara D’Urso: “Lei è una che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorse circa due settimane da quando su Italia 1 ha preso il via la nuova e attesa edizione de La Pupa e il Secchione Show. Due sono state le puntate andate in onda e se da una parte sono stati molti coloro che hanno apprezzato questo nuovo format presentato da Barbara D’Urso ecco che allo stesso tempo sono molti coloro che hanno criticato la trasmissione e la conduttrice. A difendere la conduttrice di Pomeriggio 5 è stato però nelle ultime ore proprio Maurizio Costanzo. Ma quali sono state esattamente le sue parole?

Maurizio Costanzo risponde alle parole di una lettrice su Nuovo

Andrà in onda proprio nella serata di domani, martedì 29 marzo 2022, una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show ovvero il celebre programma di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso. E se da una parte sono stati veramente molti coloro che hanno apprezzato il nuovo format della trasmissione ecco che allo stesso tempo in molti hanno colto l’occasione per rivolgere delle nuove e dure accuse nei confronti della conduttrice. Tra coloro che hanno espresso un proprio personale pensiero vi troviamo anche il noto giornalista Maurizio Costanzo che proprio nelle scorse ore ha risposto alle parole di una lettrice su Nuovo Tv. “Continuano a dire che la sua Tv è trash…Io invece dico che Barbara d’Urso è tra le poche in grado di farmi dimenticare le fatiche della giornata…”, queste esattamente le parole scritte da una lettrice di Nuovo all’interno della rubrica tenuta da Maurizio Costanzo.

La risposta di Maurizio Costanzo alle parole della lettrice: “Ho sempre difeso Barbara D’Urso”

Maurizio Costanzo è molto apprezzato non solo per essere un bravo giornalista ma anche per essere un uomo schietto e sincero. Nello specifico a proposito della celere conduttrice Mediaset e del suo nuovo programma La Pupa e il Secchione Show si è espresso positivamente affermando di aver sempre difeso la D’Urso. “Ho sempre difeso Barbara d’Urso, pur non essendo un suo assiduo telespettatore…Lo spettacolo oggetto dalla conduttrice ha indubbiamente uno scopo nobile: intrattenere, rilassare distogliere le persone dalle pesantezze quotidiane…”, queste di preciso le parole espresse dal marito di Maria De Filippi.

Costanzo si complimenta con Barbara D’Urso: “E’ bravissima”

Maurizio Costanzo non ha poi perso l’occasione per complimentarsi con la D’Urso per l’ottimo lavoro svolto “E’ bravissima e riesce perfettamente ad intrattenere il pubblico a casa…”, sono state queste esattamente le sue parole.