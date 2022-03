Donatella Rettore diretta su Loredana Bertè “Quando mi incontra …”

0 SHARES Condividi Tweet

Donatella Rettore è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano ed è anche reduce da un grande successo che ha ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo 2022. Alla manifestazione canora più importante d’Italia, la Rettore ha partecipato insieme a Ditonellapiaga presentando una canzone dal titolo Chimica. Ebbene, sembra che in questi giorni Donatella sia stata particolarmente presente sulla scena perché ospite in diverse trasmissioni televisive.



Donatella Rettore ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin

Nello specifico lo scorso fine settimana è stata protagonista di una intervista che ha rilasciato nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin, dove ha parlato non soltanto della sua vita privata, ma anche del suo lavoro e del successo che ha ottenuto proprio in questi mesi. Arrivato ad un certo punto sembra aver parlato di una collega, svelando alcuni retroscena davvero inimmaginabili. La collega in questione sarebbe Loredana Bertè. Stando a quanto riferito dalla stessa Donatella Rettore, sembra che la collega quando la incrocia pare tenda a girarsi dall’altra parte.



La rivalità tra Donatella e Loredana Bertè

La cantante nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin pare abbia parlato proprio di questo rapporto che ha con la collega, anche se in realtà sulla base delle sue parole, le due pare che non abbiano proprio alcun tipo di contatto. Stando alle parole della Rettore questa rivalità o presunta tale avrebbe origini lontane, ovvero negli anni 80 e pare che sia stata proprio la Bertè a portarla avanti. “Se negli anni ‘80 la rivalità tra me e Loredana era vera o presunta? Era assolutamente una cosa che si è inventata lei. Poi ha continuato a crederci ed è diventata una realtà. Però devo dire che io non mi sento assolutamente una sua rivale. Anzi se lei vuole possiamo fare pure un bel duetto insieme, io per lei sono sempre disponibilissima”. Queste le parole della Rettore.



L’origine della rivalità, le parole della Rettore

Poi quest’ultima sembra sia andata avanti nel parlare di Loredana e del loro “non rapporto”, svelando qualcosa di inedito. “Noi non ci incontriamo mai, quando capita poi lei si gira dall’altra parte e io dico ‘vabbè se si volta pazienza’. Non abbiamo proprio un rapporto possiamo dire, perché davvero non c’è”.

