Amici, Lorella Cuccarini diretta su Raimondo Todaro: “Dite quello che volete ma …”

Amici è uno dei talent show più seguiti dai telespettatori e allo stesso tempo anche uno dei più discussi. Ogni puntata è caratterizzata da una serie di discussioni non tanto tra i giovani partecipanti al talent ma tra i professori. Non tutti infatti vanno d’accordo ed è proprio per tale motivo che puntata dopo puntata sono solite nascere discussioni e polemiche. Non è questo il caso di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che al contrario di quanto detto dimostrano sempre di andare molto d’accordo e di essere felici di far parte della stessa squadra. E proprio la Cuccarini si è recentemente espressa sul collega rivolgendogli delle bellissime parole.

Le belle parole di Lorella Cuccarini per il collega Raimondo Todaro

Se da una parte, come tutti coloro che seguono Amici già sapranno, Raimondo Todaro è spesso il centro delle critiche effettuate dalla maestra Alessandra Celentano ecco che allo stesso tempo il noto insegnante di danza è anche molto apprezzato da un’altra insegnante della scuola ovvero Lorella Cuccarini. Proprio quest’ultima ha infatti espresso delle bellissime parole nei confronti del collega rivelando di divertirsi davvero molto in sua compagnia. “Dite quelle che volete ma io ed il mio “socio” ci divertiamo moltissimo. Il privilegio di fare un mestiere che amiamo, di far sorridere il pubblico a casa e, perché no, di farvi ballare con noi. Vi è piaciuto il nostro guanto dei prof?”, queste esattamente le parole espresse dalla Cuccarini.

Grande successo per gli allievi che fanno parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro

Oltre ad aver espresso delle parole ricche di stima e affetto nei confronti del collega Raimondo Todaro ecco che Lorella Cuccarini ha colto anche l’occasione per rivolgere delle bellissime parole nei confronti degli allievi che fanno parte della squadra a capo della quale si trovano proprio la stessa Lorella Cuccarini e Todaro. “Quanto siamo fieri di tutti loro? In un post non si può spiegare. Qui c’è talento, bellezza, grinta, personalità e no… non li cambieremmo per niente al mondo! Chi fa il tifo per noi? Siamo curiosi di leggere tutti i commenti”, queste le parole espresse dalla Cuccarini.

L’eliminazione di Christian Stefanelli

Tra coloro che facevano parte della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vi troviamo anche Christian Stefanelli ovvero il giovane ballerino recentemente eliminato. Il ragazzo proprio in seguito alla sua eliminazione dal noto talent show di Canale 5 è tornato a parlare della sua esperienza sui social. E inoltre ha colto anche l’occasione per parlare dei suoi insegnanti affermando di considerare Todaro un mentore a cui è legato da un grande e profondo affetto. Il ballerino ha poi proseguito rivolgendo anche delle belle parole nei confronti di Lorella Cuccarini definita dallo stesso una persona in grado di trasmettere energia positiva. A lasciare senza parole è stato inoltre il commento su Alessandra Celentano nei confronti della quale ha espresso parole di stima.