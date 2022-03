Amici, Alessandra Celentano esagera con le offese su Raimondo Todaro: “Ha difficoltà di …”

0 SHARES Condividi Tweet

La seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella serata di sabato 26 marzo 2022, e proprio in occasione di tale appuntamento sono state molte le polemiche e le discussioni nate. Tra queste anche quelle che hanno visto protagonisti due insegnanti di danza ovvero Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due colleghi infatti non hanno perso l’occasione di lanciarsi reciproche e dure accuse, ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Discussioni e polemiche ad Amici tra Alessandro Celentano e Raimondo Todaro

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non riescono proprio ad andare d’accordo. I due insegnanti della scuola di Amici infatti si ritrovano spesso a discutere e a lanciarsi dure e pesanti accuse reciproche, e lo stesso è accaduto pochi giorni fa in occasione della seconda puntata del serale. Nello specifico a far nascere la discussione tra i due sono stati i guanti di sfida totalmente diversi tra loro. Infatti mentre quelli della Celentano sono, come sempre, un po’ più duri se non addirittura definiti impossibili ecco che invece al contrario quelli di Todaro sono apparsi a molti più morbidi. Proprio per tale motivo la Celentano sembrerebbe essersi scagliata contro il collega accusandolo di non aver ben capito come funzionano tali guanti di sfida.

Le parole di Alessandra Celentano

La celebre insegnante di danza classica non ha mai avuto il timore di esprimere il proprio pensiero e in alcune occasioni ha deciso di farlo utilizzando anche delle parole piuttosto dure. E questo è accaduto anche di recente e di preciso in occasione del nuovo guanto di sfida mandato a Nunzio. A tal proposito ecco che la Celentano rivolgendosi al ballerino avrebbe affermato “Il tuo insegnante non ha capito la differenza tra guanto di sfida e comparata. Dato che ha difficoltà di comprendonio farò di una comparata un guanto di sfida”.

Scontro tra la maestra Celentano e l’allievo Nunzio

La lettera di motivazione scritta dalla Celentano oltre a contenere delle parole poco carine nei confronti del collega Raimondo Todaro conteneva anche delle parole, anche queste poco carine, espresse dalla maestra nei confronti dell’allievo Nunzio. Secondo la maestra il ballerino oltre ad essere scadente in generale negli altri stili di danza sembrerebbe esserlo anche nel suo stile. La Celentano sembrerebbe aver accusato il ballerino di essere spesso fuori tempo e di non avere basi di classico e ritmo. “Non hai classe“, così sembrerebbe aver concluso la lettera la Celentano. Alle parole della maestra il ballerino ha replicato affermando di poter portare a termine senza problemi la coreografia assegnatagli dalla Celentano nel guanto di sfida. E ha poi così concluso “Farà una figura davanti a tutta Italia…”.