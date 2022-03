Fedez, le sue parole: “Per sempre sarà…”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez ha trascorso gli ultimi giorni in ospedale, dopo essersi sottoposto ad una operazione molto importante. Sono stati per lui dei giorni davvero molto difficili, ma sostanzialmente ha potuto contare sulla vicinanza in primis della moglie Chiara Ferragni che non lo ha lasciato solo nemmeno un attimo. Fedez, adesso, dopo tanti giorni di degenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano, sembra sia uscito e tornato a casa dai suoi bambini che non vedevano l’ora di riabbracciarlo. Tantissimi i messaggi di affetto e di vicinanza arrivati per lui in questi giorni ovviamente sui social network. Non sono mancate le dediche speciali per lui. A proposito di dediche, proprio nei giorni scorsi Fedez pare abbia scritto una dedica per la moglie. Ma di cosa si tratta?

Fedez, dopo l’operazione al San Raffaele di Milano una lunga degenza con sempre al suo fianco la moglie

Fedez, come abbiamo già avuto modo di anticipare, ha trascorso gli ultimi giorni in ospedale dopo essersi sottoposto ad una operazione molto delicata e tanto importante. La moglie Chiara non lo ha lasciato da solo nemmeno un attimo e tantissimi sono stati anche i follower che con un semplice messaggio o post gli hanno fatto sentire la loro vicinanza. Ebbene, sembra che proprio nelle scorse lo stesso Fedez ha voluto fare una dedica alla moglie.



La speciale dedica del rapper a Chiara Ferragni

Nello specifico avrebbe postato sul suo profilo una foto che ritrae lo stesso Fedez abbracciato alla moglie nel letto dell’ospedale e nella didascalia pare abbia scritto “Per sempre sarà”. Ed ancora “Grazie per essere la mia roccia sempre“. Una dedica davvero molto romantica e importante che Fedez ha voluto fare alla moglie. Ricordiamo che nei giorni scorsi il rapper è stato operato per un tumore endocrino al pancreas e proprio in questi giorni di degenza la moglie è stato con lui, dandogli tutto il sostegno possibile. Fedez pare che sempre attraverso i social avesse scritto di non vedere l’ora di tornare a casa dai suoi bambini.



Il rapper torna a casa dai suoi bambini

“Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”, aveva scritto. Ovviamente Fedez pare si riferisse al tornare a casa dai suoi figli Leone e Vittoria. Adesso, che è già uscito dall’ospedale Federico potrà recuperare il tempo perso con i suoi piccoli.