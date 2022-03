Alberto Matano, decide di svelare: “Finalmente saprete che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la programmazione del programma di Milly Carlucci, ovvero il Cantante mascherato che è andato in onda tutti i venerdì sera in prima serata. Domani, venerdì 1 aprile sarà però l’ultima puntata del programma e finalmente si scopriranno i personaggi che si celano dietro le ultime maschere rimaste in gioco. Ad ogni modo, proprio nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda mercoledì 30 marzo 2022, sembra che si sia tanto parlato del programma in questione e delle maschere ancora in gara. Ad un certo punto, però, Alberto Matano avrebbe fatto una confessione che ha lasciato un pò tutti senza parole. Ma cosa ha rivelato il noto conduttore?



Il cantante mascherato, Alberto Matano fa una rivelazione che lascia tutti senza parole

Nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta, ovvero il programma condotto da Alberto Matano, sembra si sia parlato de Il cantante mascherato e del fatto che tra poche ore andrà in onda la finale. Si saprà, quindi, chi si cela dietro le 5 maschere che sono rimaste ancora in gara e si conoscerà anche il vincitore. Ebbene, nel corso della puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ad un certo punto avrebbe fatto una confessione che ha lasciato tutti completamente senza parole.



Il conduttore de La vita in diretta è uno dei personaggi dietro la maschera?

Utilizzando la sua solita ironia, che non ha fatto ben capire se effettivamente fosse serio o meno, il conduttore avrebbe rivelato che potrebbe essere uno dei personaggi nascosti dietro ad una maschera. “Finalmente saprete anche io che ruolo ho avuto in questo cantante mascherato.” Queste le parole dichiarate da Alberto Matano che potrebbe essere davvero uno dei concorrenti di questo programma di Rai 1 volto ormai anche per quest’anno alla fine.



Il commento del conduttore sulle altre maschere

Ad ogni modo, sembra che poi il conduttore abbia anche parlato delle altre maschere, ovvero SoleLuna che è stata parecchio al centro della discussione in queste settimane. Matano avrebbe detto che a parer suo dietro questa maschera, potrebbe esserci Cristiano Malgioglio. Poi avrebbe fatto dell’ironia anche su Massimo Bernardini, dicendo che a suo modo di vedere lui è uno dei concorrenti che si trova sotto la maschera della Lumaca. Poi, invece, avrebbe fatto sapere di non avere assolutamente nessuna idea di chi ci possa essere dietro la maschera della Volpe, del Pulcino e del Camaleonte. Insomma, bisognerà attendere domani sera per sapere se dietro una di queste maschere rimaste in gioco ci possa essere proprio lui, Alberto Matano.

