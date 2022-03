Amici, Lorella Cuccarini mai vista così fuori di sè: “Sei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini da un paio d’anni a questa parte è presente nel cast di Amici di Maria De Filippi. Lo scorso anno ha preso parte al programma come professoressa di ballo, mentre quest’anno è passata ad essere una coach di canto. L’abbiamo vista sembra molto pacata in ambito lavorativo, al contrario di altri professori che invece in diverse occasioni e anche molto frequenti sono andati su tutte le furie. Abbiamo assistito del resto a momenti in cui ad esempio Rudy Zerbi ha ripreso alcuni alunni e lo ha fatto alzando la voce. Ma abbiamo anche assistito a degli scontri piuttosto duri tra professori e ci riferiamo ad esempio alle liti avvenute tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.



Lorella Cuccarini, sempre gentile e sorridente ad Amici di Maria De Filippi

Ad ogni modo, Lorella Cuccarini è stata sempre molto calma e quando ha espresso i suoi pareri lo ha fatto con una certa pacatezza. Questo almeno fino a poco tempo fa, visto che Lorella nelle scorse ore è sembrava molto infastidita. Ma per quale motivo?



La coach di canto perde le staffe con il suo allievo, Lorella una furia nel daytime di Amici

Ebbene, proprio nel daytime di Amici andato in onda nelle scorse ore si è vista una Lorella Cuccarini completamente rispetto a quella che è la normalità. Lorella sembra sia andata proprio su tutte le furie per colpa di un suo allievo, ovvero Alex. Quest’ultimo dovrà scontrarsi con Luigi, in un guanto di sfida lanciato pochi giorni fa. Alex dovrà apparire sensuale ed anche molto provocante, ma visto la sua timidezza sembra questo possa essere molto difficile.



Scontro tra la Cuccarini e Alex, botta e risposta la veleno tra i due

Lorella pare che abbia cercato di aiutare il suo allievo a lasciarsi andare, ma pare che Alex non abbia proprio preso bene alcuni commenti della maestra. “Mam ma mia quanto sei pesante a volte“, avrebbe detto la Cuccarini, parole che non sono affatto piaciute all’allievo. La professoressa tra l’altro è apparsa piuttosto infastidita.“E’ come se tu ti aspettassi che io lo faccia come uno che fa il performer da 5 anni”, così ha risposto Alex alla sua professoressa. Insomma, una Lorella in versione del tutto inedita quella che si è vista nel daytime di Amici.