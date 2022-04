Don Matteo, Flavio Insinna: “Mi è successa una cosa …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, giovedì 31 marzo 2022, la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo. Stiamo parlando della celebre fiction di Rai 1 con protagonista Terence Hill e che in questa nuova stagione porterà con se tante novità, compreso il ritorno di Flavio Insinna nei panni del Capitano Flavio Anceschi. E proprio Insinna intervistato da TvMia ha raccontato quanto accaduto durante le riprese della fiction.

La rivelazione di Flavio Insinna su quanto successo durante le riprese di Don Matteo

La nuova stagione di Don Matteo è stata molto attesa dai telespettatori per diversi mesi e proprio nella serata di ieri è andata finalmente in onda la prima puntata. Tra le tante novità l’arrivo di Roul Bova nei panni di Don Massimo ma anche il ritorno di Flavio Insinna che ancora una volta interpreterà il famoso Capitano Anceschi. Proprio Flavio Insinna, che oltre ad essere un bravo attore è anche un amatissimo conduttore, di recente è stato intervistato da Tv Mia e proprio nel corso di tale intervista ha rivelato un particolare avvenuto durante le riprese. “Durante una pausa del set di Don Matteo 13 mi è successa una cosa incredibile. Avevo addosso la divisa del mio personaggio e sono stato scambiato per un carabiniere vero”, queste le parole espresse da Insinna. Nello specifico ad aver chiesto informazioni sembrerebbero essere state delle suore che dopo essersi fermate con un pulmino avrebbero chiesto a Insinna e Frassica, credendo che fossero realmente dei carabinieri, se potevano lasciare il mezzo dove si trovavano oppure no.

Il rapporto tra Flavio Insinna e il collega Nino Frassica

Flavio Insinna ha poi proseguito la sua intervista rivelando quelli che sono i suoi rapporti con il collega Nino Frassica che in Don Matteo interpreta invece il maresciallo Nino Cecchini. Insinna a proposito di Nino Frassica ha di preciso dichiarato “Dopo tanti anni ritornare a recitare con lui mi ha fatto molto piacere, con Nino Frassica mi diverto troppo, più che con chiunque altro.”

Le new entry della nuova stagione di Don Matteo

Tante sono le novità legate a questa nuova stagione di Don Matteo.Tra queste, come affermato in precedenza, il ritorno di Flavio Insinna ma anche l’ingresso di un attore italiano davvero molto amato ovvero Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ma non solo, i telespettatori nel corso delle prossime puntate assisteranno anche all’abbandono di Don Matteo interpretato dall’amatissimo Terence Hill.