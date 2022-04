Lo show dei record, Dandolo lancia una bomba su Gerry Scotti: “Lo conduce lui solo perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti è uno dei più amati conduttori Mediaset ed infatti proprio per tale motivo è possibile vederlo spesso alla guida di vari programmi di successo. Proprio in questo periodo oltre a trovarsi dietro al bancone di Striscia la Notizia al fianco della bellissima Michelle Hunziker ecco che il conduttore si trova anche alla guida di un altro amatissimo programma televisivo di Canale 5 ovvero Lo show dei record. Ed ecco che proprio a proposito di quest’ultima trasmissione si è di recente espresso Alberto Dandolo che non ha perso l’occasione per svelare importanti retroscena. Ma, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gerry Scotti conduttore de Lo Show dei record

Lo show dei record è un programma Mediaset di grande successo condotto da uno dei presentatori più amati non solo dai grandi ma anche dai più piccoli. Stiamo nello specifico parlando di Gerry Scotti a proposito del quale nelle ultime ore si è espresso Alberto Dandolo svelando un retroscena abbastanza interessante sulla trasmissione sopracitata. Nello specifico il giornalista sulle pagine di Oggi ha rivelato “Forse non tutti sanno che il presentatore pavese è stato confermato al programma dopo i sonori ‘no’ di ben tre conduttori…”. Secondo Dandolo quindi Gerry Scotti si troverebbe alla guida di tale programma semplicemente perché tre conduttori prima di lui sembrerebbero aver rifiutato l’incarico.

Le parole di Alberto Dandolo

Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, sembrerebbe aver anche rivelato i nomi di coloro che, secondo quanto dichiarato, erano stati scelti in un primo momento per la conduzione de Lo Show dei Record e che avrebbero però risposto di no. Di chi stiamo parlando? Di due conduttrici molto famose e amate ovvero Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, grandi protagoniste negli anni di programmi Mediaset di grande successo. E poi ancora del noto attore Claudio Amendola. “Lui è in video grazie a tre ‘no’ pesantissimi…”, queste esattamente le parole espresse da Alberto Dandolo.

Grande successo per Gerry Scotti e ottimi ascolti per Lo show dei record

Nonostante tutto questo ecco che è comunque molto importante precisare che Gerry Scotti con Lo show dei record è riuscito ad ottenere importanti ascolti e di conseguenza quindi un grande successo, come spesso accade con le trasmissioni da lui condotte. “Gerry Scotti sta ottenendo davvero buoni ascolti…”, con queste parole Alberto Dandolo ha concluso il suo intervento su Oggi.