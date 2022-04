Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria diretta su Ilary Blasi: “E’ una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria è una delle opinioniste della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e proprio di recente l’ex parlamentare ha rilasciato un’intervista al programma ‘Facciamo finta che’ nel corso della quale ha espresso il suo personale pensiero sui naufraghi dell’Isola e sulla conduttrice Ilary Blasi. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Il pensiero di Vladimir Luxuria sui naufraghi dell’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2008 riuscendo ad ottenere la vittoria e ad aggiudicarsi un ricco montepremi. Quest’anno l’ex naufraga è invece presente nella trasmissione come opinionista al fianco di Nicola Savino e come molti telespettatori avranno avuto modo di notare non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero su fatti e concorrenti. Di recente l’ex parlamentare si è lasciata intervistare da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri nel programma radiofonico ‘Facciamo finta che’ in onda su R101. E proprio nel corso di tale intervista non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero sui naufraghi, ed in particolar modo su coloro che si trovano a vivere questa esperienza per la seconda volta. “Quando si è saputo il cast e ho letto che ci sarebbero stati dei recidivi, persone che hanno fatto l’Isola e ora ci tornano, io penso che siano da premiare”, queste nello specifico le parole espresse da Luxuria che ha poi proseguito “Sapendo oggi a cosa andrei incontro, mosquitos, fame, sabbia bagnata, io non ci tornerei. Questi sono davvero coraggiosi a riandarci, consapevoli delle cose a cui vanno incontro. Per quanto puoi essere disperato di fama o di soldi, è una bella sfida”.

Luxuria pronta alla conduzione dell’Isola dei Famosi?

Nel corso dell’intervista sopracitata ecco che a Vladimir Luxuria è stata posta una domanda molto particolare ovvero se condurrebbe l’Isola dei Famosi oppure no?. Domanda alla quale l’ex naufraga oggi opinionista del noto reality senza alcun problema ha risposto di no. “No, io non voglio fare le scarpe a Ilary Blasi”, queste le parole di Luxuria che ha poi svelato che un altro programma televisivo probabilmente lo condurrebbe ma l’Isola dei Famosi no, almeno non al momento.

Le belle parole per Ilary Blasi

L’intervista a ‘Facciamo finta che’ si è poi conclusa con la rivelazione di quello che è il pensiero di VladimirLuxuria sulla conduttrice del noto reality show di Canale 5 ovvero Ilary Blasi. A proposito della moglie di Francesco Totti ecco che l’opinionista ha affermato “Io ho conosciuto professionalmente adesso Ilary Blasi: è una donna di una semplicità, di una simpatia…Mi sembra di conoscerla da sempre, non riesco a pensare in questo momento un’Isola dei Famosi senza Ilary Blasi”.