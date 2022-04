Michelle Hunziker, Gerry Scotti al veleno contro di lei “Ti hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle e Hunziker in queste settimane è stata particolarmente al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Lo scorso mese di febbraio è arrivata la notizia secondo cui la nota conduttrice avrebbe rotto con il marito Tomaso Trussardi. I due sono stati insieme per oltre 10 anni ed hanno avuto due figlie ma purtroppo l’idillio sarebbe finito ormai alcuni mesi fa, nonostante l’annuncio sia arrivato soltanto il mese di febbraio. Ebbene, a distanza poi di qualche tempo dall’annuncio ufficiale pare che Michelle sia finita ancora una volta sotto i riflettori per una frequentazione con un medico ma anche noto personaggio televisivo. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? Facciamo un pò di chiarezza.



Michelle Hunziker finisce al centro del gossip per la sua vita sentimentale

Michelle Hunziker in queste settimane è tornata al timone del noto programma Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. Nel corso della puntata di ieri, i due hanno fatto ingresso nello studio sulle note di una canzone intitolata We are family. Ebbene, ad un certo punto la conduttrice pare che abbia iniziato a ballare e nel momento in cui si è allontanata da Gerry Scotti quest’ultimo pare che in modo così scherzoso è divertente l’abbia in qualche modo richiamata. “Ma dove va?“, avrebbe detto Gerry. La risposta di Michelle non è tardata ad arrivare. “Scusa Gerry sono gasata”, avrebbe risposto la Hunziker.



Gerry Scotti stuzzica la collega “Ti hanno visto con un uomo con una gran bella tartaruga”

Il collega, avrebbe colto la palla al balzo per stuzzicare la sua collega che nel frattempo stava masticando una caramella, come è solita fare la regina di Canale 5 ovvero Maria De Filippi .”Ho una caramellina, perché lo dici?”, avrebbe detto la Hunziker. A quel punto, sarebbe arrivata la stoccata da parte di Gerry che rivolgendosi alla sua collega avrebbe detto “Comunque ti hanno visto in giro con un uomo con una gran bella tartaruga”. Lei avrebbe risposto “Io? Ma quando?, domanda alla quale il conduttore avrebbe detto “E ho anche la foto che ti inchioda”.



Botta e risposta tra i due conduttori di Striscia la notizia

Insomma, i due avrebbero scherzato sulla relazione sentimentale della Hunziker che ha effettivamente interessato in questi giorni. A quel punto però, Michelle sarebbe apparsa preoccupata, ma in realtà si trattava di una foto ritoccata, dove Michelle è apparsa con vicino una tartaruga. Scotti sorridendo avrebbe detto “Hai fatto una faccia…”. La Hunziker avrebbe così tentato di vendicarsi, mandando una foto di Gerry con una pancia ritoccata.