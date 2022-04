Verissimo, Manila Nazzaro diretta Caterina Balivo “Ha detto che io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 2 aprile 2022 nel salotto di Silvia Toffanin è tornata l‘ex gieffina Manila Nazzaro. La showgirl ed ex miss Italia ha rilasciato un’intervista così nel salotto di Silvia Toffanin e pare che abbia parlato non soltanto della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche della sua vita privata ed anche del rapporto con alcune colleghe. Nello specifico sembra che l’ex Miss Italia abbia parlato del rapporto con Caterina Balivo con la quale pare che effettivamente ci sia un attrito nato un po’ di tempo fa. Ma che cosa ha dichiarato nella specifico Manila Nazzaro?



Verissimo, l’intervista di Manila Nazzaro nel salotto di Silvia Toffanin

Nel saluto di Silvia Toffanin sabato 2 aprile 2022 è stata ospite Manila Nazzaro. La showgirl ha così voluto parlare in generale della sua vita e del suo lavoro, ma pare che ad un certo punto, abbia anche fatto una confessione o meglio una rivelazione sul rapporto con la nota conduttrice Caterina Balivo.



La rivelazione di Manila su una nota conduttrice televisiva

Tra le due sembra che non ci sia un buon feeling e di certo Manila Nazzaro con la sua solita schiettezza non ha lasciato dubbi al riguardo. Sembra che sollecitata da Silvia Toffanin, in un primo momento Manila un po’ imbarazzata avrebbe fatto una risata, salvo poi raccontare effettivamente che cosa è accaduto con la collega e perché non c’è stata mai una grande sintonia. “Sembra che abbia detto che io non l’avrei salutata negli studi di un programma Tv…E da lì non è stata molto amichevole nei miei confronti…Inutile nasconderlo: con lei non c’è mai stata empatia…”. Queste le parole di Manila.



Le dichiarazioni su Caterina Balivo

Nel corso dell’intervista, poi però parlando sempre della conduttrice Caterina Balivo pare che abbia in qualche modo voluto far capire di non avere nulla contro la sua collega ed ha sottolineato anche il fatto che secondo lei oltre ad essere una brava professionista è anche una grande mamma. “Per l’amore di Dio è comunque una grande professionista ed una mamma splendida…La vita va avanti…A parte indifferenza non c’è altro tra noi…”. L’ex gieffina ha voluto poi concludere il suo intervento dicendo che obiettivamente è impossibile essere amici di tutti, soprattutto nel mondo dello spettacolo.