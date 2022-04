Verissimo, Miriana Trevisan, diretta su Ambra: “Lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, sabato 2 aprile 2022 nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato lei, Miriana Trevisan la nota showgirl che è stata protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 6. A distanza di qualche settimana dalla fine del programma di Canale 5, Miriana ha parlato e lo ha fatto nel salotto di Verissimo. Ha parlato di certo della sua esperienza all’interno del reality ed anche delle discussioni e rivalità che purtroppo si sono venute a creare all’interno della casa e non solo. Infatti, sembra che ad un certo punto la Trevisan abbia anche tirato in ballo Ambra Angiolini la nota attrice con la quale Miriana ha condiviso un’esperienza molto importante, ovvero Non è la Rai. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Miriana?



Miriana Trevisan torna nel salotto di Verissimo

A distanza di qualche settimana dalla fine del Grande Fratello vip, Miriana Trevisan ha parlato e lo ha fatto nel corso di una puntata di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Inevitabilmente la showgirl ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia e di quelle che sono state le emozioni vissute all’interno del programma. Ha parlato anche della sua vita sentimentale e di conseguenza dell’ addio a Biagio D’Anelli l’ex concorrente del reality con cui pare avesse iniziato una relazione all’interno della casa più spiata d’Italia.



Le parole di Miriana sulla sua vita sentimentale

“Come va la mia vita sentimentale? No, non mi sono rifidanzata con nessuno, sono single. Sono libera e niente, dovrò sicuramente trovare un po’ di tempo per conoscere qualcuno. Ma ultimamente non ho molto tempo a dire la verità. […] Nella casa poi scatta un bisogno di affetto, abbracci, coccole, ne avevamo bisogno. Poi Manila aveva un compagno fuori, io ne avevo più bisogno. Quindi ho questa idea. In quel contesto però ti lanciavi un po’ di più e ti sentivi più sola. Eravamo anche sole e il mondo girava tutto intorno a quei concorrenti. Adesso che sono fuori penso di più e ho degli amici che ogni tanto mi riprendono, anche Manila mi ferma spesso”. Queste le parole di Miriana parlando proprio della sua vita privata e sentimentale.

“Sono dell’idea che bisogna vivere intensamente la vita ogni attimo, anche perché stavo morendo la scorsa estate. Adesso to benissimo, molto meglio di prima. Sto bene e voglio vivere, non voglio perdermi più nulla. Anche se siamo in un periodo difficile, desidero vivere ogni momento. Si può essere donne anche senza poter avere più un bambino. Nonostante tutto si può essere ancora desiderabili e desiderare”. Queste ancora le parole dell’ex gieffina.



Il rapporto con le colleghe, la frecciatina ad Ambra Angiolini

Poi però ad un certo punto la Trevisan avrebbe anche parlato delle antipatie e dei rapporti con alcune colleghe e avrebbe fatto il nome di Ambra Angiolini. “Laura è magnifica abbiamo avuto sempre un bel rapporto. Le uscite con lei sono fantastiche perché è sincera, giocosa, proprio come me e certamente ci rivedremo. Liti, rivalità o discussioni con le colleghe? A Non è la Rai eravamo tante. Ad esempio contro Ambra mi ricordo. Quando andai via, avevano scritto che io avessi fatto una fine strana e che lei parlava male di me. Io tendo al silenzio, semmai facciamo confronti di persona”.