Amici, Lorella Cuccarini lite furiosa con Rudy Zerbi e poi lei dice “Io mi …”

Così come accaduto nei sabati precedenti ecco che anche ieri è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici. Una puntata molto speciale nel corso della quale non sono mancate le discussioni come quella tra i due insegnanti di canto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Ma esattamente, cos’è successo tra i due insegnanti? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lorella Cuccarini contro Rudy Zerbi durante la terza puntata del serale di Amici

La terza puntata del serale di Amici è stata caratterizzata da una serie di momenti di divertimento e spensieratezza ma non solo. Infatti non sono mancate nemmeno le polemiche e le discussioni, in particolar modo tra gli insegnanti sia di danza sia di canto. A tal proposito è possibile dire che proprio durante tale appuntamento con il talent show i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro scontro tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. I due insegnanti hanno litigato in seguito all’esibizione dell’allievo Alex. Il giovane si è nello specifico esibito con il brano “Dedicato” che secondo Zerbi l’allievo ha cantato un po’ troppo arrabbiato mentre invece doveva essere più tranquillo.

Le parole della Cuccarini contro il collega

Proprio in seguito alle parole espresse da Zerbi ecco che Lorella Cuccarini è intervenuta affermando “Non sai a cosa attaccarti per parlare male di Alex. Si sente il rumore delle unghie sui vetri”. Ad andare contro Rudy Zerbi e le sue parole sull’esibizione di Alex non è stata solamente Lorella Cuccarini ma anche i giudici del talent e quindi Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Sabrina Ferilli. Nello specifico la Ferilli a proposito dell’esibizione originale del brano ha rivelato di non ricordare né la dolcezza e nemmeno la serenità. Emanuele Filiberto invece ha difeso l’allievo sostenendo che ogni esibizione è personale in quanto ogni persona ha un proprio vissuto che tende a mostrare poi sul palco. In ultimo anche Stefano De Martino ha fatto il paragone con la Bertè sostenendo che nell’esibizione in questione la cantante non era né dolce e nemmeno serena.

Lorella Cuccarini dalla parte di Alex e contro il collega Rudy Zerbi

La discussione è poi terminata con le parole della maestra Lorella Cuccarini che dopo aver continuato a difendere Alex ha poi concluso la discussione affermando “Mi arrendo“. I due riusciranno ad andare d’accordo nel corso delle prossime puntate? Non ci rimane che attendere.