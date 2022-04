Francesca Fialdini senza freni su Tiberio Timperi “Lui non ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini è una nota conduttrice televisiva, la quale da diverso tempo è al timone di una trasmissione televisiva ovvero Da noi a ruota libera, che va in onda ogni domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In. Ebbene, sembra che in questi ultimi giorni la Fialdini abbia fatto delle confessioni importanti sulla sua vita privata, parole che hanno davvero lasciato senza parole. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice?

Francesca Fialdini, la confessione sulla sua vita privata

Francesca Fialdini è al timone di una nota trasmissione di casa Rai da diversi anni ormai. Stiamo parlando di Da noi a ruota libera, il programma che va in onda su Rai 1. La conduttrice è stata sempre molto simpatica e si è mostrata sempre piuttosto gentile davanti alle telecamere. Ad ogni modo, la Fialdini è stata sempre molto riservata riguardo la sua vita privata e forse proprio per questo non è mai stata al centro del gossip. Da diversi mesi ormai circolano delle voci riguardo la sua vita privata e sul fatto che potrebbe essere fidanzata con un uomo di nome Milo Brunetti. Quest’ultimo sarebbe un medico. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

La conduttrice ammette di essere fidanzata ma non fa il nome del compagno

Ebbene, sembra che nei giorni scorsi la conduttrice abbia rilasciato un’importante intervista a Gente, facendo delle rivelazioni molto importanti e interessanti sulla sua vita privata.“Io non ho mai confermato quel nome, non faccio gossip. Ma un compagno ce l’avrò anche io, no?”.

Le parole della conduttrice sui suoi colleghi maschili

Francesca in passato ha condotto diverse trasmissioni, a cominciare da Uno Mattina a finire a La vita in diretta, al fianco di conduttori di un certo calibro come Tiberio Timperi. Proprio con quest’ultimo purtroppo sembra abbia avuto dei problemi. Su questo aspetto, Francesca avrebbe fatto delle confessioni. “Imprevedibile. Erano molto divertenti le cose successe in tv tra di noi. Tiberio non ha filtri nel bene e nel male. È un uomo molto sincero“. Poi la conduttrice pare abbia anche parlato di Franco Di Mare dicendo di aver tanto apprezzato la sua preparazione. E su Marco Liorni invece avrebbe detto “Dolcissimo, molto collaborativo, mai uno screzio. È stato un piacere lavorare con lui.”