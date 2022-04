Chiara Ferragni, dopo i giorni difficili posta una foto e scrive “Nessuno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez è tornato a casa dopo aver trascorso dei giorni in ospedale in seguito all’operazione subita. Soltanto nelle scorse settimane il noto rapper pare avesse fatto sapere di avere dei problemi di salute molto importanti. Poi a pochi giorni dall’operazione, il cantante pare abbia fatto maggiore chiarezza e confessato che purtroppo si trattava di un tumore al pancreas. E’ stato così operato al San Raffaele di Milano dove ha trascorso poi diversi giorni per la convalescenza.

Fedez dopo l’operazione torna a casa dai suoi bambini

Finalmente, poi qualche ora fa è uscito dall’ospedale ed è tornato a casa dalla sua famiglia e soprattutto dai suoi bambini. Chi non lo ha mai lasciato da solo è stata lei, la moglie Chiara Ferragni. Anche lei ha sofferto al fianco del marito e sembra che adesso ne stia pagando le conseguenze. In che senso? Ebbene, pare proprio che Chiara nel corso della giornata di ieri abbia mostrato i segni dello stress e lo ha fatto sui social.

Chiara Ferragni mostra i segni della stanchezza dopo il ricovero di Fedez

Ebbene, l’imprenditrice digitale è apparsa con gli occhi completamente cerchiati dalla stanchezza. Ma non è tutto, visto che lo stress ha anche fatto nascere sul viso della Ferragni uno sfogo che ha mostrato così in alcune Instagram stories.”Questo qua è uno sfogo, gli altri giorni era molto peggio. Questo per dirvi che nessuno è perfetto. Oggi sono un po’ sporgenti, ma passeranno presto. Con il trucco ho cercato di coprire soprattutto il rossore”. Queste le parole di Chiara che ha così reso partecipi tutti quanti di questo “problema” estetico. Sicuramente la Ferragni con questo gesto ha voluto mandare un significato ben preciso che non è la semplice voglia di apparire. Chiara ha voluto in questo modo normalizzare le imperfezioni ed i difetti, seppur passeggeri.

Sfogo cutaneo per l’imprenditrice digitale, Chiara mostra i segni

Chiara in realtà sembra aver raccontato che in realtà nel corso della sua vita ha sofferto in diverse occasioni di sfoghi cutanei e di acne ma che nonostante tutto è riuscita ad accettarsi.”il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sul lato destro del mento – incolpo i miei ormoni più ovviamente un livello di stress molto alto. Avrei potuto evitare di parlarne e mostrarlo, ma poi ho pensato.. Perché non parlarne? Abbiamo bisogno di normalizzare anche i giorni in cui abbiamo una brutta pelle e il non sentire la pressione di voler apparire sempre perfetti”. Queste ancora le parole di Chiara che attraverso delle foto ha documentato proprio questo sfogo.