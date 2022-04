Alessandra Celentano nella bufera: “Che vergogna! Non ti permettere mai più …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ finita al centro di una vera e propria polemica, negli ultimi giorni, la celebre maestra di danza della scuola di Amici ovvero Alessandra Celentano. Nello specifico tutto ha avuto inizio in seguito ad una frase pronunciata dalla donna nel corso dell’ultima puntata del serale andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 2 aprile 2022. Una frase riferita al ballerino Nunzio che ha fatto arrabbiare molte persone. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il pensiero di Alessandra Celentano sul ballerino Nunzio

Amici è uno dei talent show di maggiore successo ed infatti seguito con costanza e affetto da milioni di persone. E proprio chi in questi mesi ha seguito il talent condotto da Maria De Filippi saprà bene qual è il pensiero della maestra Celentano sul ballerino di latino americano Nunzio Stancampiano. La maestra infatti non ha avuto il timore, in diverse occasioni, di esprimere la sua opinione affermando che il ballerino è in realtà poco versatile. Il ballerino da parte sua ha provato in diverse occasioni a far cambiare idea all’insegnante senza però esserci riuscito.

La frase di Alessandra Celentano che ha scatenato la polemica

Ed ecco che proprio nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici la celebre maestra, presente nel talent ormai da moltissimi anni, si è lasciata scappare una frase sul ballerino che a molti non è piaciuta. E a causa della quale è finita al centro di una vera e propria polemica. Ma esattamente di che frase stiamo parlando? La maestra proprio in riferimento a Nunzio avrebbe affermato “lo voglio bene”. La conduttrice Maria De Filippi a tal proposito ha deciso di intervenire per correggere la maestra Celentano. “Gli voglio bene”, queste le parole espresse dalla De Filippi e alle quali la Celentano ha replicato “va beh ma lui è siciliano”.

Il web contro la maestra Celentano

La frase pronunciata dalla celebre insegnante di danza della scuola di Amici non è piaciuta a nessuno. Ed infatti proprio sul web sono stati in molti a commentare negativamente, tra questi anche un ex allievo di Amiciovvero Tony Aglianò. Il ballerino ha nello specifico affermato “Che vergogna! Cara Alessandra non farti chiamare maestra se pecchi di ignoranza. Non ti permettere mai più di dire che noi siciliani siamo ignoranti che ti insegniamo noi il rispetto, l’educazione e pure l’italiano”. La maestra al momento non sembrerebbe aver replicato, magari deciderà di farlo nel corso della prossima puntata del serale? Non ci rimane che attendere.