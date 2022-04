Giancarlo Magalli nella bufera, la figlia Michela rivela che era controllata in casa da 20 telecamere e il web insorge 

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli e la figlia Michela sono stati due dei protagonisti del noto programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ovvero ‘Il Cantante Mascherato’ al quale hanno partecipato nascondendosi sotto la maschera Lumaca. Terminata questa esperienza padre e figlia sono tornati ancora una volta insieme in televisione, e questa volta come ospiti della trasmissione di Rai 1 condotta da Francesca Fialdini ovvero ‘Da noi a ruota libera’. Nel corso dell’intervista sono stati affrontati diversi argomenti ma Michela Magalli ha anche colto l’occasione per fare delle rivelazioni sul padre che hanno lasciato un po’ tutti senza parole. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Giancarlo Magalli e la figlia Michela ospiti di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera

Giancarlo Magalli e la figlia Michela hanno rilasciato una lunga intervista alla trasmissione di Rai 1 Da noi a ruota libera parlando dell’esperienza vissuta nel programma condotto da Milly Carlucci e allo stesso tempo rivelando alcuni aspetti della loro vita privata. A proposito dell’esperienza a Il Cantante Mascherato ecco che i due hanno rivelato “Abbiamo passato due mesi chiusi dentro la Lumaca, la maschera l’ha scelta Milly”. Michela Magalli ha poi continuato “Io facevo la parte più faticosa”, parole alle quali sono seguite quelle di papà Giancarlo che ha precisato “Lei era dietro con due maniglioni e doveva sculettare”.

Le rivelazioni sulla loro vita privata

Nel corso dell’intervista non sono mancate le rivelazioni sulla loro vita privata, e di preciso sia Michela che papà Giancarlo hanno colto l’occasione per rivelare alcuni aneddoti della loro vita familiare. “Di mia figlia Michela? So solo quello che mi vuole far sapere”, queste le parole del noto conduttore alle quali sono seguite quelle della figlia che ha affermato “Papà e mamma sono due precisini e mi hanno trasmesso questa cosa, sono fissati col controllo. Io aveva 15 anni ed era l’età della ribellione“. Michela e Giancarlo a tal proposito hanno raccontato alla conduttrice e al pubblico di quando la stessa Michela è scappata di casa chiedendo rifugio ad alcuni amici. E lo stesso Giancarlo Magalli ha poi fatto una rivelazione che ha lasciato tutti spiazzati e di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Il conduttore ha rivelato di aver installato dentro casa venti telecamere con l’unico obiettivo di tenere sotto controllo la figlia.

La richiesta di Michela Magalli a papà Giancarlo

L’intervista a Francesca Fialdini si è poi conclusa con una particolare richiesta fatta da Michela a papà Giancarlo. “Visto che mi sono avvicinata al tuo mondo e son venuta qui con te, puoi avvicinarti al mio e possiamo farci un tatuaggio insieme”. Queste le parole della giovane donna e alle quali il padre ha semplicemente risposto “Ma tu sei pazza!”.