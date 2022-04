Barbara D’Urso e i rapporti tesi con Mediaset, e lei posta una foto

0 SHARES Condividi Tweet

La Pupa e il Secchione Show va in onda ormai da qualche settimana e più passa il tempo più se ne continua a parlare. Nello specifico nel corso degli ultimi giorni si è parlato di rapporti tesi tra la conduttrice Barbara D’Urso e i vertici Mediaset, ma la fotografia condivisa sui social nelle scorse ore ha lasciato intravedere ben altro. Ma esattamente, di che fotografia stiamo parlando? E soprattutto, chi sono i protagonisti di tale scatto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Polemiche e discussioni sulla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show ha ottenuto un grandissimo successo ed è riuscita ad ottenere degli ottimi ascolti. Le puntate successive invece hanno registrato ascolti inferiori e secondo alcune indiscrezioni la rete sembrerebbe essere molto arrabbiata con la conduttrice. Non solo per i bassi ascolti ma anche per aver modificato molto il format trasformando La Pupa e il Secchione Show in altri vecchi programmi condotti proprio dalla D’Urso ovvero Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Negli ultimi giorni si è quindi parlato di scontri ma anche di riunioni straordinarie e secondo alcuni rumors anche la Endemol Shine ovvero la casa di produzione della trasmissione sarebbe molto arrabbiata con la conduttrice. Ma, quanto c’è di vero in tutto questo?

La foto sui social toglie ogni dubbio

Nelle scorse ore è apparsa una fotografia sui social, e di preciso su Instagram, nella quale è presente la conduttrice Barbara D’Urso in compagnia di Edmondo Conti ovvero il Content Supervisor di Endemol. I due nello scatto in questione appaiono abbracciati e sorridenti, segno che quanto detto in precedenza e quanto emerso negli ultimi giorni non sarebbe del tutto vero.

I reali rapporti tra Barbara D’Urso e la produzione de La Pupa e il Secchione

Quali sono quindi i reali rapporti tra la conduttrice de La Pupa e il Secchione Show e la produzione della trasmissione? A differenza di quanto detto in precedenza, e secondo quanto emerso dallo scatto condiviso sui social da Edmondo Conti, i rapporti sembrerebbero essere tutt’altro che difficili. La fotografia in questione è stata condivisa su Twitter da un sostenitore della D’Urso, e proprio quest’ultima non ha perso l’occasione per lasciare un like probabilmente soddisfatta dal fatto che finalmente sembrerebbe essere emersa una prova grazie alla quale poter smentire tutti i rumors circolati nel corso delle ultime settimane.