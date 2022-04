Alfonso Signorini, battuta al veleno su Alex Belli: “Se mi mancasse …”

0 SHARES Condividi Tweet

A distanza di poche settimane dalla fine del Grande fratello vip, sembra che a parlare sia stato proprio il noto conduttore, ovvero Alfonso Signorini. Quest’ultimo avrebbe deciso, nelle scorse ore, di rispondere a delle domande e curiosità da parte dei suoi fan. Così su Instagram ha lanciato il box domande ed ha risposto a tante curiosità dei suoi follower. Sembra che il direttore di Chi sia stato parecchio sincero nel rispondere ad alcune domande e le sue risposte in qualche occasione pare abbiano tanto sorpreso. Ma cosa ha dichiarato?



Grande fratello vip, Alfonso Signorini lancia il box domande su Instagram e risponde alle curiosità

Ebbene si, a distanza di qualche settimana dalla fine del reality, Il Grande fratello vip, che quest’anno è durato ben sei mesi, il conduttore ha voluto rispondere ad alcune domande e curiosità dei suoi follower. Come sempre, Alfonso è stato parecchio sincero e le sue risposte hanno anche tanto sorpreso. Ad ogni modo, pare che Alfonso non sia molto soddisfatto di questa ultima edizione del reality che si è conclusa da poco e che è durata ben 183 giorni.



Il conduttore non è soddisfatto dell’ultima edizione del reality, le risposte inaspettate

Un utente nello specifico avrebbe chiesto se il reality gli mancasse, ma Alfonso ha sorpreso rispondendo “Per niente!”. E poi, alla domanda “Sei soddisfatto di questa edizione del Gf?”, Alfonso avrebbe ancora risposto “Purtroppo non lo sono di nulla”. Insomma, risposte che di certo non ci saremmo aspettati da Alfonso ma che ha anche motivato, dicendo di non aver approvato e accettato alcuni comportamenti di qualche concorrente.



Il commento su alcuni ex concorrenti, da Soleil Sorge ad Alex Belli

Andando avanti con le domande, sembra che il direttore di Chi, poi, sia andando a parlare più nel dettaglio di alcuni concorrenti come Soleil dicendo che ad oggi “purtroppo non ha nessun rapporto”. Poi riguardo le sorelle Selassiè, ha confessato di sentirle molto spesso e parlando di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pare li abbia definiti “Matti e simpatici”. Un utente infine, gli avrebbe chiesto se gli mancasse Alex Belli, ma in questo caso non è mancata la stoccata nei confronti del noto attore. “Se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere”, ha dichiarato ancora Alfonso.