Domenica in, Mara Venier e Francesca Fialdini battutine e gelo

In questi ultimi anni si è parlato, in diverse occasioni, di una rivalità tra Mara Venier e Francesca Fialdini. Le due conduttrici vanno in onda nello stesso giorno, sulla stessa rete ma ovviamente in orari differenti. Mara è al timone di Domenica In che va in onda la domenica a partire dalle ore 14.00 circa, mentre la Fiadini conduce Da noi a ruota libera che inizia intorno alle ore 17.15. Ebbene, pare che Mara Venier sul finire di Domenica In non abbia quasi mai salutato e anticipato il programma della Fialdini e questo è stato notato dai telespettatori che hanno ipotizzato ci fosse un certo astio tra le due. Per la prima volta, nella giornata di ieri, le due si sono incontrate ed è sembrato che tra di loro non ci fosse proprio alcun tipo di problema. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.



Domenica in, per la prima volta Mara Venier e Francesca Fialdini insieme

Dopo tante indiscrezioni sul loro rapporto e su una ipotetica antipatia, Mara Venier e Francesca Fialdini si sono incontrate e lo hanno fatto proprio nelle scorse ore. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica in, le due conduttrici della domenica pomeriggio si sono incontrate. Sembra che questo incontro sia avvenuto grazie alla trasmissione Ci vuole un fiore, che andrà in onda il prossimo 8 aprile e che sarà condotta da Francesca Fiadini e Francesco Gabbani.



Francesco Gabbani e Francesca condurranno Ci vuole un fiore su Rai 1

Sarà una trasmissione incentrata sostanzialmente sull’ambiente ed anche sulla sostenibilità. Per lanciare questo programma i due sembra che siano stati invitati all’interno dello studio di Domenica in. In realtà è accaduto qualcosa di imprevedibile. In studio, a presentare la trasmissione pare ci fosse inizialmente solo il cantante. “Come hai fatto ad arrivare su Rai 1? Il direttore Stefano Coletta ti ha dato un programma su Rai 1?”, avrebbe chiesto la Venier sorridendo. Poi avrebbe aggiunto “Scusa, ma c’è la Fialdini?”.



Il tanto atteso incontro tra le due conduttrici, pace fatta?

Inizialmente, in studio pare fosse calato un pò di imbarazzo, ma subito dopo la conduttrice avrebbe aggiunto di non voler tornare sulla questione ed avrebbe aggiunto “Non ne parliamo guarda e poi c’è la Fialdini scusa, non hai voluto me”, ha sottolineato ancora la Venier. Al termine di questo simpatico siparietto in studio è entrata anche la Fialdini e le due si sono mostrate piuttosto sorridenti e si sono scambiate un abbraccio piuttosto caloroso. Pace fatta tra le due padrone delle domenica di Rai 1?