Verissimo, Silvia Toffanin e la battuta a Belen: “Il terzo figlio con chi?” e la Rodriguez risponde a tono

Nel salotto di Verissimo, nella giornata di ieri domenica 3 aprile 2022 sono arrivate le due sorelle Rodriguez. Stiamo parlando di Belen e Cecilia, le quali sono tornate nello studio di Silvia per parlare del loro lavoro ed anche della loro vita privata. Nello specifico Belen sembra abbia parlato delle sue vicende sentimentali e non sono mancati i colpi di scena. E’ stato mandato in onda un video messaggio da parte della mamma Veronica per le figlie e poi, improvvisamente, Belen avrebbe confessato un retroscena legato a Stefano De Martino, fino ad oggi rimasto segreto. Ma cosa ha raccontato la showgirl argentina?



Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin arrivano le sorelle Rodriguez

A Verissimo, domenica 3 aprile sono approdate le sorelle Rodriguez. Ebbene, sembra proprio che nel corso di questa intervista doppia non siano mancati i colpi di scena. Belen, ad esempio avrebbe parlato dei matrimonio dei suoi genitori che stanno insieme veramente da tantissimi anni. La showgirl avrebbe sottolineato come anche per loro ci sono stati dei momenti difficili ma che sono stati superati grazie alla forza del loro amore.



Il retroscena sul rapporto con Stefano De Martino, le parole di Belen

“È bello rispettare le promesse che si fanno davanti a Dio, restare uniti nella buona e nella cattiva sorte. Io nella cattiva sorte me ne sono andata, invece è bello restare”. Questo quanto dichiarato da Belen, che sembra abbia fatto un’ammissione molto importante. La showgirl ha fatto intendere che il matrimonio con Stefano è finito purtroppo perchè lei non è riuscita a sopportare ed affrontare un momento piuttosto delicato tra i due. Ad oggi però, come abbiamo avuto modo di capire in questi mesi, i due sarebbero tornati insieme, anche se non c’è stata ancora nessuna ufficialità. I due sono apparsi in diverse occasioni insieme, anche in atteggiamenti piuttosto intimi. Il ritorno di fiamma sarebbe più che certo, ma visto quanto accaduto negli anni, adesso i due ci vanno davvero con calma e soprattutto cercano di mantenere intatta la loro privacy.



La confessione sull’ex marito

“Stefano adesso balla e fa tanto altro. È un bello che balla, è la verità. Io ho fatto dei macelli in amore che avrei potuto evitare. Ho dei rimpianti… prima dicevo di no. Ho fatto un sacco di ca**ate… quali? Non si dice. Avrei voluto tenermi qualcosa per me. Se tornassi indietro cambierei delle cose”. Queste le parole di Belen.



E sulla malattia di Antonino Spinalbese? Le parole della showgirl

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista si è anche parlato di Antonino Spinalbese, il padre di Luna Marì, la secondogenita di Belen. Quest’ultimo negli ultimi giorni ha confessato di aver scoperto proprio grazie alla nascita della bambina di soffrire di una malattia autoimmune.“Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune. Non racconto più niente perché qualcosa voglio tenerla per me, fa bene tenersi qualcosa per se stessi ma io sono un persona con una umanità”. Queste le parole di Belen sulla questione. E sul terzo figlio? La showgirl ha ammesso di pensare ad un terzo figlio. La domanda di Silvia Toffanin è stata però piuttosto lecita “Si, ma con chi?”. A quel punto Belen, ridendo avrebbe risposto “Si vedrà”.