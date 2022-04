Il Cantante Mascherato, Paolo Conticini diretto su Arisa: “Nessuno mai mi aveva …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pochi giorni fa è andata in onda su Rai 1 la finalissima de Il Cantante Mascherato, celebre programma condotto da Milly Carlucci e giunto già alla sua terza edizione. A vincere è stata la maschera ‘Volpe’ sotto la quale si nascondeva il noto attore italiano Paolo Conticini. E proprio l’attore nelle scorse ore è tornato a commentare questa particolare esperienza facendo anche delle rivelazioni su uno dei giudici ovvero Arisa.

La rivelazione di Paolo Conticini su Arisa: “Mi ha detto…”

Tutti conoscono e amano Paolo Conticini, celebre attore italiano protagonista e vincitore della terza edizione de Il Cantante Mascherato. L’attore ha vinto il programma con la maschera Volpe ma è opportuno precisare che la rivelazione della sua identità non è stata una sorpresa per nessuno. Tutti i giudici infatti l’avevano già indovinato, e nello specifico ad esprimersi già da diverse puntate affermando di avere la convinzione che sotto la maschera sopracitata si nascondesse il noto attore erano stati Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo ed infine anche Arisa. E proprio a proposito di quest’ultima ecco che Conticini ha rivelato “Arisa ‘Paolo ha una bellissima pelle!’ Mi ha detto! complimento che nessuno mai mi aveva fatto prima!”.

Le belle parole dell’attore per la conduttrice Milly Carlucci

Paolo Conticini sui social ha inoltre condiviso un lungo post attraverso il quale non solo ha voluto commentare l’esperienza vissuta a Il Cantante Mascherato. Ma ha voluto anche ringraziare pubblicamente tutti coloro che in questi mesi gli sono stati vicini ma soprattutto la conduttrice che gli ha permesso di vivere questa magica esperienza. “Io e la mia volpe abbiamo vinto!!! Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dato. Ho sognato ancora. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato in questa bellissima esperienza”, queste le parole dell’attore che ha poi proseguito “Ringrazio anche Milly (Carlucci) che mi ha voluto ancora una volta al suo fianco. Per l’ennesimo successo insieme insomma a tutti quelli che hanno lavorato e creduto nel cantante mascherato. Evviva!”.

In arrivo nel 2023 la quarta edizione de Il Cantante Mascherato?

La terza edizione de Il Cantante Mascherato, così come le due che l’hanno preceduta, si è rivelata un vero e proprio successo. E proprio per tale motivo sono molti coloro che negli ultimi giorni si stanno domandando se nel 2023 verrà trasmessa la quarta edizione oppure no. In realtà stando a quanto emerso nelle ultime ore, e di preciso secondo quanto riportato da TvBlog, molto probabilmente il programma di Milly Carlucci andrà in onda anche nel 2023. Per maggiori conferme però bisognerà attendere ancora un po’.