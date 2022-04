GF Vip,  Signorini diretto su Tommaso Zorzi: “Lui è un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip è terminato ormai da diverse settimane ma nonostante questo se ne continua ancora a parlare parecchio. Nello specifico il conduttore Alfonso Signorini nelle scorse ore ha deciso di rispondere alle domande dei followers su Instagram soddisfando così qualche curiosità. E proprio in tale occasione è tornato a parlare di quanto detto nel corso di una puntata del reality e ha rivelato quali sono i suoi rapporti oggi Tommaso Zorzi.

Alfonso Signorini sui social risponde alle curiosità dei followers

I social sono un ottimo modo, per i vari personaggi dello spettacolo, di mantenere i rapporti con il proprio pubblico. Ed infatti proprio nelle scorse ore il noto conduttore del GF Vip ovvero Alfonso Signorini ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan attraverso Instagram. Domande di vario tipo alle quali il conduttore non ha avuto timore, appunto, di rispondere. Tra queste ad esempio vi è stato chi gli ha chiesto se, con il trascorrere del tempo, si è pentito di quanto detto durante una puntata del GF Vip. Puntata durante la quale il conduttore si è espresso su una questione molto delicata ovvero l’aborto. A tale domanda Signorini ha risposto “Pentirmi di aver espresso un’opinione? Mai”.

Il conduttore rivela quali sono i rapporti con Tommaso Zorzi

Alfonso Signorini ha poi proseguito rispondendo alla domanda di un follower su quello che è il suo attuale rapporto con il vincitore della quinta edizione del GF Vip ovvero Tommaso Zorzi. Nei confronti del giovane influencer il conduttore ha espresso delle belle parole ma soprattutto ha rivelato di avere con lui un buon rapporto. “Ci siamo sentiti due giorni fa. Tommy è un ragazzo in gamba. Sono sicuro che lo aspettano grandi soddisfazioni”, queste di preciso le sue parole.

Le rivelazioni di Signorini sulla sua vita privata

Alfonso Signorini non ha poi avuto il timore di rispondere a delle domande più personali. E nello specifico ha rivelato come dovrebbe essere il suo uomo ideale precisando che questo dovrebbe avere la capacità di ascoltare e ha rivelato di reputare sexy la curiosità. Il conduttore ha poi continuato rivelando che proprio grazie alla curiosità si è appassionato al gossip e a tal proposito ha dichiarato “Il gossip è legato alla curiosità. Quando finisci di essere curioso sei già morto”. Cosa invece non rifarebbe più nella vita? La risposta è stata il trapianto di capelli. “Mi è rimasta solo la cicatrice e i capelli sono spariti”, queste le sue parole.