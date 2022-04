Costanza Caracciolo, durissima sui social “A questa domanda non rispondo”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra le ex veline di Striscia La Notizia una delle più famose, apprezzate e seguite sui social è proprio la bellissima Costanza Caracciolo. La giovane donna, moglie dell’ex calciatore Christian Vieri e mamma di due splendide bambine di nome Stella e Isabel, nelle scorse ore ha deciso di rispondere alle curiosità di alcuni followers su Instagram fino ad una domanda particolare sul suo peso che non sembrerebbe aver gradito.

Costanza Caracciolo su Instagram risponde alle curiosità dei followers

Bellissima, simpatica e sempre molto gentile con i suoi followers. Costanza Caracciolo è molto attiva sui social e proprio attraverso i suoi account è solita rendere partecipi i suoi fan di ciò che accade nella sua vita. Nelle scorse ore l’ex velina ha deciso di rispondere alle curiosità di alcuni followers e nello specifico ha scelto di farlo attraverso il suo account Instagram grazie al box delle domande.

La domanda su Instagram che non è piaciuta a Costanza Caracciolo

Se da una parte vi sono stati followers che hanno scelto di porre alla donna delle domande normali e, appunto curiose, ecco che vi è stato anche chi ha superato la linea della curiosità cadendo nell’indiscrezione. E’ questo il caso dell’utente che all’ex velina ha chiesto “Ce lo dici per favore quanto pesi? Premesso che sei bellissima”. Una domanda questa davvero molto particolare, e soprattutto personale, alla quale la moglie di Bobo Vieri non sembrerebbe aver voluto rispondere. Ma non solo, l’ex velina ha di preciso colto l’occasione per fornire alla persona in questione, e in generale a tutti i suoi followers, un ottimo consiglio.

La risposta dell’ex velina alla domanda sul suo peso

“No, non credo sia giusto che il mio peso possa essere argomento di dibattito…”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Costanza Caracciolo. L’ex velina, moglie di Christian Vieri e splendida mamma ha poi continuato “In realtà credo che neanche quello delle altre dovrebbe interessarvi. Anzi vi consiglio di interessarvi proprio di altro perché pensare di pesare, o mettervi a paragone con una vostra beniamina/persona che seguite o addirittura confrontarvi o paragonarsi al peso anche solo delle amiche sia solo una gran ca…a! Piccolo consiglio”. Uno splendido messaggio attraverso il quale la giovane e bellissima donna ha voluto quindi consigliare a tutti i suoi followers di non focalizzare la propria attenzione sul peso di una persona, ma di pensare ad altro.