Matilde Gioli senza freni: “Se dipendesse da me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Matilde Gioli è stata una delle protagoniste assolute di Doc-Nelle tue mani ovvero la celebre fiction di Rai 1 con Luca Argentero. L’attrice sta vivendo un ottimo momento sia in ambito privato che in ambito professionale, e proprio di recente si è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Intervista nel corso della quale ha anche parlato dell’eventualità di creare una famiglia con il compagno Alessandro Marcucci. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Matilde Gioli intervistata da Il Messaggero parla della sua vita privata

E’ stata una lunga intervista quella rilasciata da Matilde Gioli a Il Messaggero. L’attrice non ha avuto il timore di rispondere alle domande sia sulla sua vita privata sia sulla carriera, e quindi sulla vita professionale. E proprio a proposito di quella che è la sfera privata ecco che è possibile dire che Matilde Gioli è felicemente fidanzata con Alessandro Marcucci ovvero un giovane appassionato non solo di escursioni a cavallo ma in generale di natura ed animali. A proposito della possibilità di creare con lui una famiglia ecco che l’attrice ha rivelato “Non avevo bisogno del film, sono pronta da anni. Il mio istinto materno è sempre stato forte. Dipendesse da me non aspetterei. Alessandro condivide il mio progetto di vita al cento per cento, ma è meno impulsivo di me. Un figlio lo faremo”.

Grande successo nella vita professionale dopo Doc-Nelle tue mani

Matilde Gioli ha poi proseguito l’intervista a Il Messaggero parlando della sua vita lavorativa e rivelando che proprio dopo Doc-Nelle tue mani il successo è cresciuto sempre di più tanto da essere ora una delle attrici più affermate e richieste. “E’ stata un booster. La serie di Rai1 ha accelerato la mia carriera e ora lavoro a bomba. Ma se non fossi felice nel privato non mi godrei questo successo”. Nella celebre fiction di Rai 1 l’attrice interpretava il ruolo della dottoressa Giulia Giordano e proprio per tale motivo sono molti coloro che, stando a quanto rivelato dall’attrice, la fermano per strada chiedendole addirittura dei consigli legati appunto all’ambito medico. “La cosa incredibile è che io glieli do. Sono diventata attrice per caso, avrei voluto fare il medico”, con queste parole ha poi concluso l’intervista.

Matilde Gioli pronta per Doc-Nelle tue mani 3?

Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano è molto piaciuta ai telespettatori che saranno molto contenti di sapere che la presenza dell’attrice nella fiction è stata confermata anche per la terza stagione. L’attrice intanto a partire dal prossimo 7 aprile sarà anche al cinema nella pellicola intitolata ‘Bla Bla Baby’ al fianco di un famoso attore ovvero Alessandro Preziosi.