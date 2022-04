Isola dei Famosi, Roberta Morise al veleno contro Lory Del Santo “Lei non mi piace perchè … “

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda nella serata di lunedì 4 aprile, è stata caratterizzata da momenti di divertimento e spensieratezza ma anche da tante polemiche e discussioni. Oltre a Floriana e Marco a discutere sono state anche due donne dell’Isola ovvero Roberta Morise e Lory Del Santo. Nello specifico ad attaccare è stata Roberta mentre Lory ha poi replicato per difendersi dalle accuse ricevute.

Roberta Morise contro Lory Del Santo: “Non mi piace”

Da qualche settimana ormai i naufraghi hanno iniziato la loro avventura in Honduras. E proprio nel corso dei giorni trascorsi insieme hanno avuto modo di conoscersi e socializzare. Ma ecco che così come sono nate molte simpatie allo stesso modo sono anche nate delle antipatie. E’ questo il caso di Roberta Morise che proprio nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera non ha avuto il timore di affermare di non provare simpatia per Lory Del Santo. “Non ho capito il suo gioco…Non mi piace e non la vedo sincera…Salta fuori come un fungo quando vede la telecamera…Mette solo zizzania…”, queste sono state nello specifico le parole espresse dalla showgirl.

Lory Del Santo risponde alle parole della naufraga

Lory Del Santo non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero e proprio nel corso della puntata andata in onda ieri sera ha colto l’occasione per rispondere alle parole espresse da Roberta Morise. “Se c’è la telecamere mentre si parla cosa devo fare? Ditemelo voi? Qualsiasi cosa faccia non va bene…”. Lory ha poi continuato affermando di aver parlato con gli altri naufraghi e di aver chiesto loro consigli su come dovrebbe comportarsi. E a tal proposito ha rivelato “La maggioranza mi ha detto che io parlo solo con le telecamere e quando non ci sono dormo…”.

L’intervento di Vladimir Luxuria

In realtà però Roberta Morise non è stata l’unica ad esprimersi, nel corso della diretta, su Lory Del Santo. Anche Estefania e Blind sono infatti intervenuti affermando “Le piace far litigare la gente…”. In ultimo ad esprimere il suo pensiero è stata l’opinionista Vladimir Luxuria che ha dichiarato “Tu hai sempre questa aria da stralunata, ma io credo che tu la strada la conosca molto bene…Hai già vinto questo reality e conosci bene i meccanismi…”. Luxuria ha poi concluso rimproverando Lory Del Santo per il modo in cui è solita rivolgersi ad Estefania. “Dici sempre come si chiama quell’argentina con aria sufficiente…Non è carino…”.