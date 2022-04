Isola, Marco Melandri massacra Floriana Secondi: “Lei litiga perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è andata in onda nella serata di lunedì 4 aprile 2022. Nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcune polemiche e discussioni tra i naufraghi come quella che ha visto protagonisti l’ex pilota Marco Melandri e Floriana Secondi. Ma, per quale motivo?

Marco Melandri al centro di polemiche e discussioni

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera la conduttrice ha parlato molto con i naufraghi presenti in Palapa ma non solo, ha anche parlato con quelli presenti in Playa Sgamada. Proprio durante tale collegamento la conduttrice ha affrontato l’argomento relativo alle parole che la naufraga Floriana Secondi sembrerebbe aver pronunciato nei giorni passati su Marco Melandri. Nello specifico secondo Floriana l’ex pilota di motociclismo non si da tanto da fare e proprio per tale motivo di lui avrebbe detto “E’ un moscio“. In realtà però Floriana non è stata l’unica ad avere questo pensiero su Melandri, ed infatti anche Clemente Russo sembrerebbe aver affermato che da sportivo credeva che Melandri fosse più attivo e non che preferisse passare il tempo oziando.

Il duro attacco di Marco Melandri alla naufraga Floriana Secondi

Marco Melandri in realtà non sembrerebbe essersi arrabbiato molto per le parole espresse da Floriana ma nonostante ciò non ha comunque voluto perdere l’occasione di rispondere alla naufraga. “A lei interessa solo discutere…Secondo lei litigando ottiene popolarità…A me non interessa prestarmi a questo gioco…”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Marco Melandri. Secondo il naufrago quindi l’intento di Floriana è semplicemente quello di discutere per apparire e di conseguenza per ottenere una maggiore popolarità.

Il commento dell’opinionista Vladimir Luxuria alle parole di Marco Melandri

Alle parole di Marco Melandri ha subito risposto l’opinionista dell’Isola dei Famosi ovvero Vladimir Luxuria che scagliandosi contro l’ex pilota ha affermato “L’hai giudicata con troppa leggerezza, anche tu caro Marco in quanto a polemiche non sei da meno…Ok? E non voglio aggiungere altro Ilary…Ad ognuno le sue polemiche…”. Parole queste che hanno reso molto felici Floriana che ha subito voluto ringraziare l’opinionista affermando “Grazie, ti stimo sempre di più“. Quello che però molti si stanno domandando nelle ultime ore è quali sono le polemiche a cui ha fatto riferimento l’opinionista? In realtà al momento non sembrerebbe essere chiaro.