Sangiovanni taglia i capelli e dice “Ora assomiglio a Rudy Zerbi” e Zerbi gli risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Considerato uno dei protagonisti della ventesima edizione del noto talent show di Canale 5 ovvero Amici ecco che da circa un anno Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, non fa altro che collezionare successi. Il giovane artista ha appena pubblicato il primo album da solista ma non solo, ha anche stravolto il suo look lasciando tutti i fan davvero senza parole. E proprio in riferimento al nuovo look ecco che il giovane cantante ha rivolto una simpaticissima battuta al maestro di canto Rudy Zerbi che a sua volta ha risposto, anche lui, in modo molto scherzoso.

Sangiovanni pubblica il primo album da solista e commenta l’esperienza a Sanremo

“Cadere Volare”, è questo il titolo del primo album da solista di Sangiovanni pubblicato da soli due giorni, e di preciso lo scorso 7 aprile. Un disco che così come per gli altri brani pubblicati dalla sua partecipazione ad Amici fino a oggi, è destinato a rivelarsi un vero e proprio successo. Nei mesi scorsi Sangiovanni ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano ‘Farfalle’. E proprio a proposito di tale esperienza ha dichiarato nel corso di una recente intervista rilasciata a Billboard “E’ stato tosto perché hai una grande responsabilità, anche bella, certo. Ma ne sono uscito migliore, arricchito. È stato un privilegio e spero di poter tornarci in futuro. Come persona credo di essere riuscito a dare qualcosa anche a chi mi segue”.

Cambio di look per il fidanzato di Giulia Stabile

Ma a lasciare senza parole i fan del giovane cantante è stato soprattutto il suo cambio di look. Sangiovanni infatti ha sempre attirato l’attenzione per il suo particolare modo di vestire ma anche per i suoi bellissimi capelli lunghi e mossi. Nelle scorse ore il giovane fidanzato della ballerina Giulia Stabile, conosciuta proprio all’interno della scuola di Amici, ha condiviso sui social delle immagini in cui compare con i capelli molto corti. E proprio a proposito del suo nuovo look si è espresso affermando di somigliare adesso al professore Rudy Zerbi. “Ora assomiglio a Rudy Zerbi!. A parte tutto avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre”, queste nello specifico le parole espresse nel corso dell’intervista sopracitata.

La risposta di Rudy Zerbi

La risposta di Rudy Zerbi non è tardata ad arrivare, ed infatti il noto conduttore radiofonico ha subito replicato affermando “Bravo ti sei tagliato i capelli come me!”.