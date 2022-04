Oggi è un altro giorno, Francesco Gabbani su Ornella Vanoni: “Mi chiama e …”, restano tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

E’ stato ospite della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 8 aprile 2022, e protagonista insieme a Francesca Fialdini del programma ‘Ci vuole un fiore’ andato in onda nella serata di ieri su Rai 1. Di chi stiamo parlando? Del celebre cantante italiano Francesco Gabbani che proprio nel corso dell’intervista rilasciata all’interno del programma condotto da Serena Bortone ha tanto parlato del suo speciale rapporto con una grande donna della musica ovvero Ornella Vanoni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Francesco Gabbani ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Sono trascorsi già alcuni anni da quando Francesco Gabbani ha ottenuto popolarità vincendo il Festival di Sanremo con il brano ‘Amen’. Da quel momento in poi per l’artista il successo non si è mai fermato, e anzi al contrario è cresciuto ogni giorno sempre di più tanto da essere considerato uno dei più famosi ed amati cantanti italiani i cui brani sono destinati a diventare sempre un nuovo tormentone. E’ questo il caso del brano Occidentali’s Karma, Viceversa, Il sudore ci appiccica, Tra le granite e le granate ecc. Proprio sul palco del Teatro Ariston Francesco Gabbani ha avuto l’occasione di duettare con la splendida Ornella Vanoni nei confronti della quale nutre un profondo affetto. I due artisti sono legati da uno splendido rapporto di stima e di amicizia, e proprio a proposito della Vanoni si è espresso nel corso dell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno.

La rivelazione di Gabbani sul rapporto con Ornella Vanoni

Francesco Gabbani nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone ha colto l’occasione per parlare dello splendido rapporto che lo lega a Ornella Vanoni, e l’ha fatto facendo anche molto sorridere i presenti. “Mi chiama e butta giù il telefono”,ha rivelato Gabbani che ha poi proseguito “Parla tanto, mi chiede della musica, poi fa riflessioni e alla fine butta giù. Sempre così“. L’amato artista ha poi concluso sottolineando “La musica non ha confini spazio – temporali, nè età”.

Il commento dell’artista sulla chiacchierata presenza di Celentano nello show ‘Ci vuole un fiore’

Il cantante ha colto l’occasione per parlare dello show andato in onda proprio nella serata di ieri su Rai 1 da lui presentato insieme a Francesca Fialdini. E di preciso alla domanda della Bortone che sembrerebbe aver chiesto delle informazioni su Adriano Celentano e la sua chiacchierata presenza nello show intitolato ‘Ci vuole un fiore’ ecco che Gabbani con molta sincerità ha risposto “Mi sarebbe piaciuto, ma in realtà non l’ho cercato, perchè se fosse venuto avrebbe fatto lui stesso lo show. Sicuramente gli faremo un tributo perchè lui ha fatto la storia e lo merita”.