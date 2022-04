Uomini e Donne, Maria De Filippi mai vista così “Tu sei peggio di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ogni nuova puntata di Uomini e Donne è sempre caratterizzata da polemiche e discussioni tra coloro che ne fanno parte. E nello specifico proprio nel corso degli ultimi appuntamenti i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro scontro tra la dama Ida Platano e l’opinionista Tina Cipollari. Ad un certo punto però ad intervenire sembrerebbe essere stata la padrona di casa, e quindi Maria De Filippi, che ha colto l’occasione per scagliarsi contro i cavalieri Diego Tavani e Alessandro Vicinanza. Ma esattamente, per quale motivo?

Duro scontro a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Ida Platano

Uno scontro davvero molto forte è quello che ha visto protagoniste delle ultime puntate di Uomini e Donne l’opinionista Tina Cipollari e la celebre dama Ida Platano. Nello specifico l’opinionista, che sempre con molta schiettezza è solita esprimere il suo pensiero, ha accusato la dama di sfruttare la popolarità donatale da Uomini e Donne per fare delle sponsorizzazioni sui social ed ottenere quindi dei guadagni. Tali parole però hanno molto infastidito la Platano che ha subito replicato affermando di non aver mai preso nessuno in giro, di essersi sempre mantenuta grazie al suo lavoro come parrucchiera all’interno di un salone di bellezza.

La replica di Ida alle parole della conduttrice

“Non ho mai utilizzato il programma per uno scopo economico. Sono aziende che ti contattano. No non ti permetto, mi sono sempre mantenuta da sola, il lavoro ce l’ho. Non ho mai preso in giro nessuno di loro. Lo faccio perché mi viene proposto e magari per racimolare qualcosa in più”, queste le parole espresse dalla dama per difendersi dalle accuse che le sono state rivolte da Tina. La Platano ha precisato di non aver mai preso in giro Diego e Alessandro, i cavalieri frequentati nel corso degli ultimi mesi affermando di non essere una persona di basso livello.

Maria De Filippi contro i cavalieri Alessandro e Diego

I cavalieri tirati in causa però hanno preferito rimanere in silenzio, e nello specifico ne Alessandro e nemmeno Diego sono intervenuti per difendere Ida. Proprio questo loro comportamento ha fatto molto arrabbiare la De Filippi che è intervenuta rivolgendosi ai due uomini in modo molto duro. “Quello che vedo con piacere è che né Diego né Alessandro alzano la mano, di fronte a una conversazione dove una accusa l’altra. Ma complimenti, devo dire complimenti! Che voi due state zitti è terribile. Ah Diego, dai su! Solo quando vi conviene intervenite, è terribile! Tu sei peggio Alessandro. Quando Armando ti accusa, tu accusi Ida di non difenderti e poi fai la stessa cosa”, queste le parole espresse dalla conduttrice. Diego ha provato a difendersi affermando di sostenere sempre Ida quando si trova in difficoltà e di farlo cercando di rassicurarla proprio in studio ma non intervenendo durante una lite.