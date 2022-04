Pomeriggio 5, Flavia Vento sotto accusa “Sei una bugiarda …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara D’Urso sono intervenuti tanti ospiti come di consueto. Ebbene, sembra che tra i tanti fosse presente anche Flavia Vento. Sappiamo bene che la showgirl era stata ingaggiata per prendere parte al programma La pupa e il secchione show, condotto quest’anno proprio da Barbara. Come tutti sappiamo però, a distanza di una settimana Flavia ha deciso di lasciare il programma, dicendo di avere i suoi buoni motivi. Questo è anche quello che ha continuato a ribadire nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5. Ma vediamo cosa è accaduto nel salotto di Barbara, dove ad un certo punto sarebbero volate delle parole abbastanza pesanti.



Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ospita in studio Flavia Vento

Come già anticipato, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 sembra che tra i tanti ospiti ci sia stata anche Flavia Vento. Quest’ultima avrebbe parlato della sua brevissima esperienza all’interno del programma La pupa e il secchione show, ribadendo di aver avuto le sue buone ragioni per aver abbandonato il reality. Pare che però non sia scesa nei dettagli. “Forse ho qualcosa di irrisolto in me”, avrebbe detto la showgirl. A queste parole però, avrebbero risposto alcuni ospiti presenti in studio.



Flavia e l’abbandono al reality di Italia 1, una opinionista l’attacca e le da della bugiarda

Nello specifico una opinionista presente in studio avrebbe dato a Flavia della bugiarda. “Bugiarda…. Dici solo bugie… Sei la regina delle bugie”. Davanti a queste accuse, Flavia Vento non è di certo rimasta a guardare, ma avrebbe risposto. “Tu non sai niente di me ed è inutile che esprimi giudizi in questo modo…Evita di parlare di me…Parla di altro che è meglio…Lasciare un reality è una mia sconfitta…”. Pare che ad averla attaccata sia stata Arianna David, che anche in altre circostante ha dimostrato di avere un gran bel caratterino. Ebbene, dopo la risposta della Vento, Arianna avrebbe ribadito di averla conosciuta molto bene, visto che entrambe hanno preso parte alla stessa edizione dell’ISola dei famosi. “Hai sputato nel piatto dove hai mangiato…I tuoi problemi si lasciano alle spalle…Porta rispetto…”.



Le difese di Vladimir Luxuria e Michele Cucuzza

A quel punto sarebbe intervenuta Vladimir Luxuria, presente in studio, prendendo le parti della showgirl e sottolineando come i suoi ripetuti abbandoni dai reality hanno in qualche modo deluso i telespettatori che hanno sempre riposto in lei fiducia e aspettative. Anche Michele Cucuzza ha preso le difese di Flavia, dicendo di non trovare giusto il “processare” la showgirl.