Belve, Donatella Rettore al veleno contro Francesca Fagnani “Stavo per …”

Donatella Rettore, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, con Ditonellapiaga, sembra abbia riscosso un grande successo. Nell’ultimo periodo è stata presente in diverse trasmissioni televisive e sembra che in alcune circostanze, sia anche finita al centro del gossip. Ma per quale motivo? Proprio nella serata di ieri, venerdì 8 aprile 2022 è stata ospite nel salotto di Francesca Fagnani a Belve. Ebbene, sembra che nel corso dell’intervista, le parole della cantante abbiano scatenato una grande polemica. Ma cosa ha dichiarato?



Donatella Rettore, le dichiarazioni a Belve scatenato la polemica

Nel corso di un’intervista che Donatella Rettore ha rilasciato a Belve, sembra proprio che la cantante si sia lasciata andare a delle dichiarazioni che hanno in qualche modo scatenato una vera e propria polemica. Pare che la Rettore abbia in qualche modo rivendicato l’uso della N-Word- F-Word, T-Word. Ciò che non è passato inosservato però è stato un commento che Donatella ha lasciato sui social, parole contro la conduttrice di Belve, ovvero Francesca Fagnani.



La cantante sui social si scaglia contro Francesca Fagnani “Sempre le solite domande”, avrebbe scritto la cantante su Facebook. Queste parole sarebbero state riproposte poi da DavideMaggio.it. Ma non è finita qui, visto che la cantante avrebbe detto anche dell’altro e avrebbe utilizzato delle parole molto più pesanti. “La Fagnani deve farsi una cura di fosforo. Ero sinceramente sul punto di mandarcela”, avrebbe aggiunto ancora la cantante.La Fagnani avrebbe rivolto alla Rettore diverse domande in realtà e tra le tante anche quella in riferimento ad una frase da lei pronunciata ovvero “Io piaccio ai gay non piaccio alle c*ecche, mentre Raffaella Carrà e Patty Pravo sono icone delle c*ecche vintage”.



Nessuna replica della conduttrice al momento

Al momento sembra che la Fagnani non abbia in alcun modo risposto alle dichiarazioni della Rettore, ma non è detto che deciderà di farlo prossimamente. Del resto anche in altre situazioni, Francesca Fagnani ha dimostrato di avere un carattere piuttosto forte e deciso. Lo ha dimostrato un pò di tempo fa, ad esempio, dopo uno scontro avuto con Asia Argento che pare si fosse lamentata del fatto che le sue risposte fossero state tagliate.

