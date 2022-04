Verissimo, Albano senza mezzi termini su Loredana Lecciso: “Non la sposerò mai perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi è stato ospite nella giornata di ieri a Verissimo e pare che abbia parlato a lungo della sua vita privata ed anche della sua compagna Loredana Lecciso. Ad un certo punto, il cantante di Cellino San Marco avrebbe anche spiegato il motivo per cui non vuole sposare la sua compagna da oltre 20 anni. Ma facciamo un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire effettivamente che cosa ha dichiarato Albano.

Albano Carrisi a Verissimo, la verità sulle mancate nozze con Loredana Lecciso

Albano Carrisi nella giornata di ieri è stato ospite a Verissimo e pare che abbia parlato ovviamente tanto della sua vita privata. Sta insieme da oltre 20 anni a Loredana Lecciso e insieme hanno avuto due figli ovvero Jasmine e Bido ovvero Albano Junior. Intanto si è parlato di ipotetiche nozze tra i due, ma la verità è che Albano e Loredana non sono mai convolati a nozze. Questa scelta in qualche modo è stata piuttosto discussa e soltanto adesso Albano ha voluto parlare e dire la sua al riguardo.

La confessione del cantante di Cellino San Marco

Sembra che che il cantante abbia quindi confessato di non aver voluto sposare Loredana Lecciso dopo il divorzio Romina Power. “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Queste le parole di Albano che a distanza di tanti anni ha voluto così rompere il silenzio. Insomma sembrerebbe che il cantante di Cellino sia rimasto così tanto scottato dalla separazione tanto da non voler più in nessun modo rivivere eventualmente questo trauma.

Il cantante commenta lo sfogo di Romina Power

Ad ogni modo, nel salotto di Silvia Toffanin Albano pare che abbia parlato di un matrimonio mentale con la sua compagna con la quale vive felicemente nella Tenuta di Cellino San Marco. Poi, ad un certo punto, Albano sembra abbia commentato uno sfogo della sua ex moglie su Instagram. Pare che Romina fosse stanca del fatto che i media continuino a parlare della sua storia con l’ex marito. “Ci sono sofferenze superiori. Se vogliono così, che facciano così. Tanto i social non cambieranno la mia vita. Ogni giorno sento delle porcherie…”. Queste le parole di Albano.