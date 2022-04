Claudio Amendola senza freni: “Io solo al cinema …”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Amendola è uno degli attori italiani più apprezzati, e se da una parte sono molti coloro che lo amano e provano nei suoi confronti invidia ecco che allo stesso tempo vi sono molte altre persone che sono solite etichettarlo in un modo particolare e per lui offensivo. E proprio a tal proposito ecco che l’attore si è espresso nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale non ha parlato solamente della sua carriera ma ha colto anche l’occasione per affrontare un tema personale abbastanza delicato.

La rivelazione di Claudio Amendola sulla sua vita privata

Attore di grande successo, protagonista assoluto della serie televisiva di Canale 5 ovvero ‘I Cesaroni’ e di ‘Nero a Metà’ ovvero la serie televisiva di Rai 1 arrivata alla sua terza stagione. Stiamo nello specifico parlando di Claudio Amendola, figlio del noto attore Ferruccio Amendola e dell’attrice Rita Savagnone, che proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della sera nel corso della quale non solo ha parlato della sua vita professionale ma ha anche fatto una particolare confessione su un tema per lui molto delicato e personale. “Quando, è capitato raramente ma è capitato, sono stato descritto come arrogante, coatto veramente. Non lo sono, lo faccio al cinema. Lo ritengo una calunnia e mi ferisce, mi fa stare male”, queste esattamente le sue parole.

Il grande rimpianto di Claudio Amendola: “Non mi credevo giusto”

Il noto attore ha poi proseguito l’intervista a Il Corriere della sera facendo una particolare rivelazione su quanto accaduto in passato. E rivelando , a tal proposito, di avere un grande rimpianto. Di cosa stiamo parlando? Del non aver partecipato ad un film firmato ‘Ferzan Ozpetek’ che ha poi ottenuto un grandissimo successo. A tal proposito l’attore ha infatti dichiarato “Non mi credevo giusto, non pensavo di essere capace, non avevo capito Ferzan. Non ero abbastanza maturo per capirlo”.

La rivelazione di Claudio Amendola sulla nuova stagione di Nero a metà: “Abbiamo introdotto…”

La terza stagione di Nero a metà è arrivata su Rai 1 da pochi giorni. E proprio Claudio Amendola, che interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri, ha rivelato alcune importanti novità che riguardano la fiction. A tal proposito ha affermato “Abbiamo introdotto l’ironia, è stato un processo iniziato in fase di scrittura ed io ho partecipato a questa novità della serie”.