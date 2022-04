Fedez e Chiara Ferragni una furia contro Fabrizio Corona e decidono di …

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona si trova spesso al centro di guai giudiziari e questa volta a portarlo a processo sono stati Chiara Ferragni e il marito Fedez. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Non sembrerebbero essere intenzionati a terminare i problemi legali per Fabrizio Corona che al momento si trova a processo per diffamazione. A portalo in tribunale sono stati I Ferragnez e a rivelarne i motivi sembrerebbe essere stato il Corriere della Sera. Nello specifico proprio Fabrizio Corona in passato sembrerebbe essersi rivolto ai Ferragnez definendoli ‘ebeti’. Ma non solo, a far infuriare la nota influencer e il rapper sembrerebbero essere state le parole espresse nei confronti della figlia Vittoria nata nel marzo del 2021. Nello specifico Corona, nel momento in cui la Ferragni era ancora in attesa della sua bambina, sembrerebbe aver non solo criticato il modo di vivere dei Ferragnez ma sembrerebbe aver anche fatto delle pesanti insinuazioni sulla loro bambina affermando che i coniugi avessero programmato il sesso della loro piccola semplicemente per scopo editoriale.

Quanto affermato da Corona ha fatto molto arrabbiare Fedez e la moglie che hanno quindi deciso di querelare l’ex re dei paparazzi ma anche chi ha realizzato l’intervista in questione. La Procura di Milano è però intervenuta chiedendo l’archiviazione e nello specifico il PM Francesca Crupi avrebbe commentato affermando che le parole espresse da Corona erano “generiche e grossolane”. Gabriele Minniti, ovvero il legale della Ferragni, e Andrea Pietrolucci ovvero il legale di Fedez, hanno quindi deciso di procedere sostenendo l’opposizione alla decisione presa dal PM, opposizione accolta da Chiara Cipolla ovvero il giudice per le indagini preliminari che a sua volta ha chiesto al PM di formulare proprio l’imputazione a carico dell’ex marito di Nina Moric.

Ma, come procede oggi la questione legale tra le due parti? Su Corona pende attualmente l’imputazione ‘coatta’. Nello specifico secondo il giudice le parole espresse da Corona intaccano “la sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito”. Nonostante la difesa abbia provato a sostenere che in realtà le parole espresse da Corona fanno parte del modo di parlare quotidiano e che quindi per tale motivo non possono essere più considerate offensive ecco che il giudice ha replicato affermando che quella messa in atto da Corona è stata l’occasione per poter attaccare in modo gratuito Chiara Ferragni e Fedez. E nello specifico ha parlato di attacco di “dimensione personale, di coppia e genitoriale”. Sempre il giudice ha poi affermato “l’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica. Ridimensionare atteggiamenti come quelli denunciati in grossolane provocazioni proprie del personaggio televisivo, non fa altro che legittimare (…) comportamenti offensivi destinati a moltiplicarsi e a ripetersi” .