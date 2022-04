Domenica In, Mara Venier su Jovanotti rivela: “Non ho voluto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nella giornata di ieri ha ospitato nel salotto di Domenica in Jovanotti, il noto cantante più amato e più famosi di sempre. Ebbene, sembra che quest’ultimo si sia lasciato andare ad un’intervista davvero molto frizzante e divertente. Ad ogni modo, neppure il tempo di accoglierlo in studio, sembra che la conduttrice si sia lasciata andare ad una confessione. Ma di cosa si tratta?

Mara Venier a Domenica In ospita per la prima volta Jovanotti

Come abbiamo avuto modo già di anticipare, sembra proprio che Mara Venier ieri domenica 10 aprile 2022 abbia intervistato per la prima volta Jovanotti. Non appena entrato il cantante in studio, Mara si sarebbe lasciata andare ad una confessione, ovvero avrebbe dichiarato di non aver voluto incontrare prima di presenza Jovanotti. “Non ho voluto che ci vedessimo, neanche dietro le quinte, perchè così è tutto più spontaneo e più bello”. Questo quanto confessato dalla conduttrice, parole alle quali il cantante sembra aver risposto immediatamente.

Il botta e risposta divertente di Mara e Lorenzo Cherubini

“Essere qui è un grande piacere”. Al botta e risposta Mara avrebbe aggiunto “E’ tutto mio il piacere. Può succedere di tutto durante quest’intervista, ma per ora l’unica cosa che posso dirvi è che devo lanciare la pubblicità”. Ma non è finita qui, visto che appena entrato in studio, il cantante avrebbe fatto un complimento alla conduttrice “Sei un raggio di sole”. Mara avrebbe tanto apprezzato le parole di Jovanotti rispondendo “Quello che sono è tutto qua, grazie tesoro. Oggi ho la camicia che mi si sbottona e non va bene perché più tardi viene Don Mazzi e mi sgrida”. Questa battuta, molto simpatica, sembra che effettivamente abbia fatto divertire i presenti in studio e sicuramente anche i telespettatori.

La gaffe di Jovanotti

Ad ogni modo, sembra proprio che Jovanotti sia stato anche protagonista di una gaffe ai danni della conduttrice. Quest’ultima avrebbe esordito dicendo di non aver mai incontrato dal vivo il cantante, ma in realtà le cose pare che non fossero proprio così. Jovanotti però avrebbe dato ragione a Mara, che ad un certo punto avrebbe mandato in onda dei video relativi a vecchie interviste risalenti a tantissimi anni fa. Si tratta di interviste fatte da Mara ad un giovanissimo Jovanotti. “Che strano che non ci siamo mai incontrati… Sicuro che non ci siamo mai incontrati?“, avrebbe detto Mara, mandando poi in onda dei video relativi a quelle interviste. “Ok, sto facendo una figura terribile”, avrebbe commentato Jovanotti.