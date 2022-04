Belen scompare dai social e Stefano De Martino …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social, e proprio attraverso questi non solo è solita mantenere un diretto contatto con i suoi followers ma è anche solita rendere i fan partecipi della sua vita condividendo video e immagini della sua quotidianità. Proprio per tale motivo il silenzio social degli ultimi giorni sta facendo tanto discutere. In tanti infatti si stanno domandando che fine abbia fatto la celebre showgirl argentina che sembrerebbe essere proprio scomparsa da Instagram.

Il silenzio social di Belen preoccupa i fan

Molti sono coloro che nelle ultime ore si stanno ponendo delle domande sul silenzio social di Belen Rodriguez. La showgirl infatti, spesso al centro del gossip per la sua vita sentimentale, da alcuni giorni sembrerebbe essere scomparsa proprio da Instagram. Nello specifico dopo aver condiviso alcuni giorni fa alcune fotografie realizzate all’interno dello studio de Le Iene, ovvero il programma in onda su Italia 1 e condotto insieme a Teo Mammuccari, sembrerebbe essere scomparsa nel nulla. Nessuna storia social sulla sua vita privata e nessuna storia su impegni lavorativi. Ma, come mai?

Il ritorno di fiamma con il ballerino Stefano De Martino

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è tornata ad essere la protagonista del gossip proprio per la sua vita privata. La celebre showgirl argentina infatti, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbe essere tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino, padre del piccolo Santiago. E sono molti i followers che hanno ipotizzato che tale silenzio social potrebbe essere legato proprio al ritorno di fiamma con l’ex marito che oggi, quindi, non sembrerebbe essere più un ex. Forse Belen sta riflettendo sulla sua vita cercando di capire quali sono le scelte giuste da fare non solo per il suo bene ma, soprattutto, per quello dei piccoli Santiago e Luna Marì?

Stefano e Belen pronti a tornare a vivere insieme?

Stefano e Belen oltre ad essere stati marito e moglie sono anche genitori del piccolo Santiago. Un bambino molto bello ed intelligente spesso presente nelle loro storie social, che pochi giorni fa ha festeggiato il suo nono compleanno. Santiago sarà sicuramente molto felice di vedere mamma e papà di nuovo insieme ma data l’età, e dato che non è proprio più piccolo, un nuovo allontanamento potrebbe essere per lui una sofferenza. Forse proprio per tale motivo la showgirl starebbe valutando bene l’idea di tornare a vivere con De Martino? Forse stanno valutando l’idea di pensare per bene a cosa fare proprio per evitare che il loro bambino possa soffrire?